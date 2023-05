John Tavares ne veut pas quitter les Maple Leafs

Très déçus d’être contraints de partir en vacances, les joueurs des Maple Leafs ont vidé leurs casiers lundi.

Aux dires de leur capitaine John Tavares, ce n’est que partie remise quant à la possibilité de voir la formation torontoise décrocher un championnat.

Ayant subi l’élimination aux mains des Panthers de la Floride en deuxième ronde des séries, vendredi, les Leafs ont dû affronter les caméras et les micros des journalistes une dernière fois en 2022-2023. Et les questions demeurent nombreuses, comme Tavares l’a constaté. Il comptera pour 11 millions $ sur la masse salariale du club dans les deux prochaines campagnes et certains se demandent s’il est dû pour un changement de décor; un tel scénario impliquerait la levée de sa clause de non-mouvement.

Sauf que le vétéran ne semble pas prêt de poursuivre sa carrière sous d’autres cieux.

«J’adore jouer ici, je veux y être, a-t-il mentionné en point de presse. Beaucoup de cela est hors de mon contrôle, mais nous croyons encore en ce groupe. Vous connaissez les standards ici et ce qu’on essaie d’accomplir. Nous tenterons de continuer d’avancer plus loin.»

Du positif, mais...

Ayant totalisé 36 buts et 44 mentions d’aide pour 80 points au cours du calendrier régulier, l’ancien des Islanders de New York se réjouit malgré tout d’avoir permis aux Leafs d’atteindre le deuxième tour pour une première fois depuis 2004.

«Il y a eu plusieurs éléments intéressants dans mon jeu en éliminatoires. Certes, j’ai été récompensé en ronde initiale et ce fut plus dur dans la suivante, mais je retiens pas mal de positif. J’ai créé des opportunités et j’ai été efficace sans la rondelle, a estimé celui ayant récolté huit points en 11 duels d’après-saison, mais un seul point face aux Panthers. Évidemment, je veux travailler des aspects afin de m’améliorer et j’assume mes responsabilités en raison de mon rôle au sein de l’équipe. Je dois être meilleur et en faire plus.»