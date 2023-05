Pour Justin, le Canada est un gros Airbnb

On a beau penser ce qu’on veut de Justin Trudeau, il faut lui reconnaître une grande qualité: l’homme est un visionnaire.

Il a une vision claire du Canada.

Justin Trudeau ne veut pas juste gérer le pays à la petite semaine – s’occuper des frontières, des passeports, de la bonne marche de l’économie, etc.

Il n’est pas venu en politique pour administrer la boutique.

Il veut transformer le pays de fond en comble.

L’homme a un plan, et il va tout faire pour le réaliser.

FLIP, FLOP AND FLY

Quand, en décembre 2015, Justin Trudeau a déclaré à un journaliste du New York Times qu’il allait faire du Canada «le premier pays post-national au monde», il ne lançait pas ça pour faire le smatte.

Il dévoilait son plan.

Trudeau est comme un entrepreneur qui achète une maison pour la «flipper».

Il jette des murs porteurs par terre, démolit la galerie, arrache les lucarnes qui faisaient le charme de la maison, jette les gros chandeliers du salon aux poubelles, bouche le foyer...

Comme s’il transformait une vieille maison patrimoniale en complexe hôtelier ultra moderne.

Quand Justin va quitter le monde de la politique (ou quand le monde de la politique va le quitter), c’est bien simple, on ne reconnaîtra plus le pays.

Quand il est arrivé, le Canada était une vieille maison en pierre des champs.

Quand il partira, ça sera un Hilton quatre étoiles. Avec un hall d’accueil climatisé et un gros stationnement.

Moderne, certes. Accueillant.

Mais sans personnalité.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Mulcair-Lisée avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée, tous les jours 9h, en direct ou en balado sur QUB radio :

LE CANADA EST UN PARC

Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, un pays «post-national»?

Regardez le nouveau passeport.

Toutes les références historiques ont été gommées.

Maisonneuve? Dehors!

La bataille de Vimy, probablement l’un des plus grands faits d’armes du Canada et l’une des plus glorieuses pages de son Histoire (100 000 soldats canadiens s’y sont battus, 11 000 furent blessés, et 3600 y perdirent la vie)?

Effacée!

Il reste des animaux, du maïs et des plantes.

Un parc.

Le Canada est devenu un parc.

Arrive avec ta tente, plante-la, et bienvenue chez vous.

Justin a tout «strippé».

On rase tout et on recommence à neuf.

Le Canada, pour Justin, c’est des autochtones et des immigrants, that’s it, that’s all.

Plus de «peuples fondateurs».

Regardez les armoiries.

Des armoiries, c’est un ensemble de symboles qui représentent un pays, une famille, une dynastie.

Comme si on racontait l’histoire d’un pays en images.

Eh bien, comme le faisait remarquer Thomas Mulcair l’autre jour dans sa chronique sur les nouvelles armoiries du Canada, il n’y a plus de fleurs de lys.

Justin les a arrachées.

Officiellement, parce que ce sont des «symboles religieux».

Or, personne n’est dupe.

Au Canada, tout le monde sait ce que représentent les fleurs de lys.

C’est le Québec.

Le Québec n’est plus présent sur les armoiries du pays.

DÉMANTELER LE PAYS

La plus grande erreur que peuvent faire les Québécois est de penser que Justin est un clown.

C’est tout le contraire.

L’homme est très intelligent. Et sait très bien où il s’en va.

Il est en train de démanteler le Canada. Pour en faire un Airbnb.