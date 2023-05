Le mouvement de laisser pousser sa pelouse et ses plantes gagne en popularité au Québec, mais d’autres moyens sont offerts aux Québécois pour contribuer à la protection des pollinisateurs.

«Ça ne sert à rien un gazon vert [...] j’ai planté du trèfle au lieu de la pelouse et je suis le premier de mon quartier à avoir un gazon vert», explique Raphaël Pelletier, un père de famille de Val-Bélair. L’homme de 33 ans a également planté de nombreuses plantes indigènes pour favoriser l’environnement des pollinisateurs.

Insectarium de Montréal (Maxim Larrivée)

Même si la tendance du gazon vert immaculé est encore bien imprégnée dans notre culture, un changement s’opère.

«Mon père a toujours laissé des fleurs pousser dans son gazon, même si les voisins n’aimaient pas toujours ça [...] on fait la même chose, on tente d’espacer les tontes, de laisser le gazon plus long, on n’utilise pas de produits ou d’insecticide», explique Gabrielle Gonthier, maman de 4 enfants qui font même de la sensibilisation auprès de leurs amis pour leur rappeler que les abeilles sont importantes.

La femme de Terrebonne se réjouit que sa ville prenne part à l’initiative cette année. Les villes de Québec, de Laval, de Montréal et de Rivière-du-Loup, entre autres, participent aussi au mouvement «Mai sans tondeuse». L’initiative née au Royaume-Uni a été implantée au Canada depuis environ 4 ans et son objectif est d’offrir aux insectes pollinisateurs la chance de s’alimenter au moment où la nourriture est moins abondante.

«Je participe à ce mouvement depuis 3 ans et j’ai même ajouté plusieurs fleurs pour permettre aux pollinisateurs de butiner tout l’été [...] c’est important de penser à eux, notre survie en dépend», souligne à son tour France Desfossés, une résidente de Saint-Édouard sur la Rive-Sud de Montréal.

Photo fournie par Gabrielle Gonthier

«Plus les gens en savent, plus ils veulent savoir ce qu’ils peuvent faire pour aider», souligne Caroline Gagné, directrice de programmes pour l’ouest du Québec chez Conservation de la nature Canada.

L’organisation encourage la population, même ceux habitant en milieu urbain à prendre part au mouvement.

Entretenir plutôt que bannir

Cependant, mieux vaut retarder sa première tonte ou diminuer sa cadence que d’attendre un mois entier avant de couper son gazon.

«À la fin du mois de mai, le pissenlit sera monté en graines et répandra ses semences, ce qui causera davantage de pissenlits l’année suivante [...] on veut éviter de tomber dans une monoculture», explique Joshua Jarry, préposé aux renseignements horticoles au Jardin botanique de Montréal.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, toute cette biodiversité ne serait pas nécessairement favorable aux insectes nuisibles.

«Il y a de nombreuses études aux États-Unis qui démontrent que de tondre aux deux à trois semaines, ça favorise l’abondance des insectes qui sont considérés comme bénéfiques et réduit l’abondance de ceux qui sont ravageurs. Ce qui est excellent pour les potagers», souligne André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

Que dois-je planter dans ma cour?

Trèfle blanc: planter du trèfle blanc au lieu du gazon traditionnel permet de diminuer l’entretien et de ne pas avoir à le tondre régulièrement. Les fleurs pourront nourrir les butineurs tout l’été.

planter du trèfle blanc au lieu du gazon traditionnel permet de diminuer l’entretien et de ne pas avoir à le tondre régulièrement. Les fleurs pourront nourrir les butineurs tout l’été. Plantes indigènes: les plantes indigènes comme l’aster de la Nouvelle-Angleterre ou la verge d’or du Canada fleurissent tout l’été et apportent une nourriture constante aux insectes.

les plantes indigènes comme l’aster de la Nouvelle-Angleterre ou la verge d’or du Canada fleurissent tout l’été et apportent une nourriture constante aux insectes. Des branches et des feuilles: à l’automne ou au printemps, on recommande de laisser des branches et des feuilles sur son terrain pour permettre aux insectes de s’y abriter.

à l’automne ou au printemps, on recommande de laisser des branches et des feuilles sur son terrain pour permettre aux insectes de s’y abriter. Milieux naturels: laisser certaines parties de son terrain retourner à un état naturel pendant l’été peut permettre aux insectes d’aller s’y nourrir et y trouver refuge.