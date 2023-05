Réflexion sur la personne qui se dit agnostique

Sans douter du sérieux de la réflexion qui mène une personne à se dire agnostique, je ressens un malaise à entendre cela dans votre bouche Louise. Dans une échelle de croyance, comme dans toute évaluation, il y a de « moins l’infini », à « plus l’infini », en passant par le zéro au centre. Sur cette échelle, varie aussi l’intensité des réactions.

Chacun de nous connaît une personne capable de faire du bien aux autres. Par exemple, un médecin peut aider à guérir une maladie, tout comme un psy peut aider à rétablir l’équilibre mental de quelqu’un. Dans l’échelle de la croyance, ces personnes passent de zéro à un plus, tant les gens se fient à leurs propos. Elles attirent de la confiance, et la répétition de leurs actes tend vers un mélange de croyance et de confiance, souvent même jusqu’à se faire appeler « des dieux », en référence à l’échelle des croyances.

Ainsi en est-il des personnes aidantes de notre entourage, parce qu’on croit en elles et en leurs bonnes solutions. À cet égard, elles deviennent comme des demi-dieux, et ne vous méprenez pas, je ne m’éloigne pas du domaine de la création.

À chaque naissance, qui donne le souffle de vie ? Le père, la mère, le médecin... ou le dieu de la vie ? Qu’est-ce qui est plus facile ? Prodiguer un conseil ou donner un souffle de vie ? Tout dépend du pouvoir que l’on a. Car ce qui est impossible pour l’un devient facile pour l’autre.

Personnellement, j’ai été condamné à une diète liquide pendant deux ans et demi parce que les spécialistes ne trouvaient pas la cause du blocage de mes intestins. Il n’a fallu que cinq minutes à un massothérapeute pour replacer les vertèbres de mon bassin, et ça fait dix ans que ça fonctionne bien.

Est-ce que mon sauveur est un demi-dieu ? À quelle hauteur dois-je le situer dans l’échelle de l’appréciation ? S’il existe des demi-dieux, c’est en référence à d’autres êtres qui leur sont supérieurs. On remonte ainsi jusqu’à l’Être Suprême.

En conclusion : s’il y a des êtres comme toi, Louise, qui sont capables de faire du bien, et une variété d’êtres capables d’améliorer des circonstances de la création, il faut donc admettre qu’il y a quelqu’un plus haut qui a d’abord fait cette création. Sur mon échelle, tu es un demi-dieu. Tu ne peux donc pas être agnostique ou sceptique à cette constatation vu l’ampleur de ton courrier.

Bonne journée

On fait dire aux mots ce que l’on veut, quand on devient obsédé par une croyance, et je crois que c’est votre cas. Vous pouvez penser comme vous voulez, mais ça ne m’enlève pas le droit de penser autrement. Et en passant, je n’ai surtout pas le sentiment d’être un demi-dieu, tout au plus suis-je une aidante capable d’orienter les gens en questionnement.