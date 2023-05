Semaine québécoise des familles: et si l’on œuvrait, ensemble, à simplifier le parcours des familles ?

Du 15 au 21 mai, c’est la Semaine québécoise des familles, qui se déroule cette année sous le thème « Simplifier le parcours des familles : faire de l’accès aux services une priorité ». Derrière cet objectif louable, une idée toute simple : et si on se donnait une véritable stratégie pour leur simplifier la vie, en faisant en sorte qu’elles aient facilement accès aux services dont elles ont besoin pour s’épanouir et jouer pleinement leur rôle au sein de la société?

Car la vie des familles n’est pas un long fleuve tranquille. De la grossesse à la vieillesse, les moments où elles auront besoin d’être soutenues sont nombreux.

Qu’il s’agisse tantôt de soutien à la fertilité, d’adoption, d’accompagnement durant la grossesse et après la naissance, de soins de santé mentale et physique, d’écoles, de service de garde éducatifs en petite-enfance, préscolaires et scolaires, d’activités communautaires, sans oublier les camps de jour, les services spécialisés pour enfants ayant besoin de soutien particulier, les congés parentaux, les mesures d’aide à la conciliation famille-travail ou le soutien à la proche aidance, c’est tout un parcours qui les attend, avec des besoins qui évolueront à chaque étape de celui-ci.

Photo fournie par Corinne Vachon-Croteau

Difficultés

Comme société, le Québec a fait le choix d’aider ses familles en mettant en place tout un éventail de services et en soutenant un vaste réseau d’organismes communautaires, ce qui souvent fait l’envie ailleurs dans le monde. Mais le ciel de ce « paradis des familles » est de plus en plus assombri par les difficultés d’accès à ces services : manque de places, manque de ressources, manque de suivi, manque de coordination.

Le parcours de vie des familles ressemble trop souvent à celui du combattant, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur réseau de soutien, tels les grands-parents, qui en souffrent également.

Et si l’on œuvrait, ensemble, à simplifier ce parcours? À offrir à toutes et tous, jeunes et moins jeunes, une égalité dans leurs chances de réussite et dans les soins qu’on leur prodigue? À mieux coordonner les efforts qui sont déployés pour soutenir les familles et leurs proches en harmonisant les services, en réduisant le nombre de portes où il faut cogner pour être entendu, en mettant davantage d’efforts en amont pour prévenir plutôt que guérir?

Mobilisation

À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, nous invitons toutes celles et ceux qui exercent un rôle auprès des familles, de tous secteurs confondus, ainsi que les instances gouvernementales à se mobiliser, se concerter et travailler à l’unisson... pour faire de l’accès aux services une véritable priorité.

C’est possible. Et les efforts que nous y mettrons feront du Québec une société plus inclusive, plus forte, plus unie. Une société où toutes les familles, qu’elles soient nucléaires, monoparentales ou recomposées, immigrantes ou « de souche », des grands centres aux régions éloignées, avec ou sans vulnérabilité particulière, trouveront sur leur route le soutien dont elles ont besoin pour avancer dans ce parcours et contribuer activement à notre réussite collective.

Photo fournie par Corinne Vachon-Croteau

Corinne Vachon-Croteau, Directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, ainsi que 18 cosignataires

