Si vous étiez ses parents, que lui auriez-vous dit?

Comme parent, il est toujours important d’aider nos enfants à croire en leurs rêves. Parfois, c’est juste mignon et l’on embarque avec eux. Ils veulent devenir astronautes, testeurs de bonbons ou joueurs de hockey.

Mais le fameux «quand on veut, on peut», à un moment donné, ça suffit. Certains rêves sont inatteignables. C’est une question de lucidité.

Sauf que nos enfants finissent par vieillir et certains veulent aller au bout de leur rêve. On les trouve inspirants. On en est fier.

Jusqu’à tant que ça n’ait plus de bon sens et qu’ils doivent savoir où ils vont dans la vie au lieu de s’accrocher à une lubie.

Exemple numéro un

Imaginez que votre fils mesure 5 pieds 9 pouces. C’est un bon petit joueur de hockey. Pas très gros. Il réussit à jouer quatre matchs dans la LHJMQ dès l’âge de 16 ans, même si aucune équipe ne l’a repêché.

À 17 ans, il marque 11 buts en 59 matchs. Pas pire, quand même. Et là, il vous dit: «Mon but, c’est de jouer dans la LNH. C’est ce que je veux faire dans la vie!»

Bon, il est encore jeune et naïf. De belles années junior l’attendent. Ça ne sert à rien de péter sa balloune.

À 18 ans, il fait 68 points. Il termine 25e meilleur marqueur de la LHJMQ. Aucune équipe de la LNH ne le choisit.

Pas grave, il vous le dit encore: «Je vais jouer un jour dans la LNH.»

OK, au moins, il ne manque pas de confiance.

À 19 ans, il fait 124 points. C’est le meilleur de la ligue, 23 points devant le deuxième.

Bon, ça commence à être plus qu’impressionnant.

Le voilà invité dans la Ligue américaine à Worcester, dans le Massachusetts, avec l’organisation des Sharks. Il est ensuite rétrogradé à San Francisco dans le niveau inférieur.

Il totalise 27 points en 66 matchs à sa première année chez les pros.

OK, fiston, il faudrait peut-être que tu penses à revenir à la maison? «Non, je vais jouer dans la LNH.»

Ça commence à ressembler un peu à Rudy à l’Université de Notre Dame, pour ceux qui connaissent les grands classiques des films biographiques sportifs.

Il va ensuite aboutir à Kalamazoo dans la ECHL, avant de connaître un autre passage difficile dans la Ligue américaine (6 buts en 43 matchs).

Ça ne va pas bien. Que lui diriez-vous s’il vous demande s’il doit tout arrêter?

Exemple numéro deux

Je vous donne un autre exemple. Votre fils ne réussit pas à évoluer dans le circuit midget AAA. Il mesure 5 pieds 9 po, comme le premier exemple.

Il est quand même repêché dans la LHJMQ, mais en 12e ronde, la dernière.

Il vous dit que dans la vie, il veut jouer dans la LNH. Ça ressemble à de l’utopie, mais c’est courageux.

Le petit têtu fait quand même 20 points à 16 ans dans la LHJMQ, puis 53 à 17 ans, et 71 à 18 ans. Il n’est pas repêché dans la LNH, mais c’est déjà incroyable pour un choix de 12e ronde dans la LHJMQ.

Il peut donc se dire mission accomplie et se concentrer sur autre chose dans la vie. Non, il vous dit qu’il veut jouer dans la LNH. Que lui répondriez-vous?

Vous avez sans doute déjà compris. Le premier exemple est la fierté de Lotbinière, Yanni Gourde, et le deuxième est l’attaquant de Québec Jonathan Marchessault.

Dans le cas de Gourde, moins de deux saisons après ses 6 buts en 43 matchs dans la Ligue américaine, il jouait dans la LNH, où il totalise désormais 547 rencontres.

Marchessault, de son côté, est rendu à 640 parties dans la grande ligue. Après avoir été ignoré au repêchage de la LNH à 18 ans, il a fait 95 points avec les Remparts.

Il a signé un contrat professionnel avec les Rangers et a dominé durant quatre ans dans la Ligue américaine, forçant la meilleure ligue au monde à lui faire une place.

Comme des choix de première ronde

C’est fou. Avec 475 points en carrière, Marchessault est le 13e meilleur pointeur des attaquants de l’année de son repêchage.

Et pour Gourde, sur les 117 attaquants repêchés avant lui quand il a été ignoré, seulement 17 ont une carrière plus productive que lui.

C’est simple. Ils ont des statistiques similaires à des choix de première ronde.

Malgré leur ténacité exemplaire, certains mettaient encore en doute Marchessault et Gourde durant ces séries. Ils sont plus vieux et leur production a encore baissé cette année.

Mais non, les deux traînent leur club. Gourde (12 points en 13 matchs) a encore été brillant pour forcer un septième match entre Seattle et Dallas.

Marchessault a fait six points lors des deux derniers matchs, dont un tour du chapeau pour éliminer les Oilers.

Une chance que personne ne leur a jamais dit qu’ils devraient arrêter.

Les héros dans le sport, ce ne sont pas toujours les mieux payés ou ceux qui ont les meilleures statistiques.

Les vrais héros, ce sont ceux qui permettent à tout le monde de croire en leur rêve, comme ces gars-là.