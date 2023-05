Tammara Thibeault et Mikaël Kingsbury nommés athlètes internationaux de l’année

La 50e édition du Gala Sports Québec a remis 19 Maurice en plus de l’Hommage Jacques-Beauchamp qui a été remis à Claude Lavoie, water-polo. La boxeuse Tammara Thibeault qui a été couronnée championne du monde des moins de 75 kg, qui a également décroché l’or aux Championnats des Amériques et aux Jeux du Commonwealth a remporté le Maurice athlète féminine de l’année au niveau international. Le skieur acrobatique, le plus titré de l’histoire en Coupe du monde des bosses, Mikaël Kingsbury, a reçu son neuvième Maurice de sa carrière dans la catégorie Athlète masculin niveau international.

Photos fournies par SPORTSQUÉBEC, Yannick Légaré, Caroline Lanthier

L’Athlète féminine niveau international, Tammara Thibeault, boxe, et l’Athlète masculin niveau international, Mikaël Kingsbury, ski acrobatique, sont entourés de Julie Gosselin, la présidente de Sports Québec, et de la ministre Isabelle Charest.

Mikaël Kingsbury et Julie Gosselin, la présidente de Sports Québec, tenaient à féliciter l’Athlète féminine niveau canadien, Noémie Beaulieu, triathlon.

Yanick Bouchard, Frédéric Plante et Sébastien Théberge sont en compagnie de l’Athlète en sport collectif niveau québécois, Esther Brossard, soccer.

Les récipiendaires du Maurice Partenaire-s de l’année sont Kim Boutin et Danaé Blais, patinage de vitesse sur courte piste.

Le Prix bâtisseur, Hommage Jacques, le regretté directeur des sports du Journal de Montréal, a été remis à Claude Lavoie, water-polo.

Cayla McCoubrey a été reconnue pour son implication dans le soccer en tant que Femme d’influence dans le sport québécois, volet jeunesse.

Les Suprêmes Senior, patinage artistique synchronisé, qu’on aperçoit sur la photo, sont récipiendaires de l’Équipe de l’année.