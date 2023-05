Vibrez au rythme de l’été grâce à ces 10 événements festifs à Trois-Rivières

La saison estivale s’annonce particulièrement festive du côté de Trois-Rivières avec une programmation impressionnante d’événements qui se succéderont de juin à octobre.

En plus de vous balader sur la rue des Forges et dans l’arrondissement historique du Vieux-Trois-Rivières, vous pourrez profiter de l’ambiance animée des terrasses bondées et prendre part à une foule d’événements attrayants.

Peu importe votre âge et vos intérêts, vous serez épaté par la richesse et la diversité des festivals qui se tiendront cet été à Trois-Rivières !

1. Le Festival international DANSEncore | 7 au 11 juin 2023

Petits et grands pourront célébrer la danse dans toute sa diversité à l’occasion de la 29e édition de ce festival qui réunit des artistes canadiens et internationaux. L’événement, qui se déploie à travers le centre-ville, inclut des spectacles et des compétitions en salle, des activités extérieures gratuites et des classes dans une variété de disciplines.

2. Saloon, festival de musique country | 9 juin 2023

C’est dans le parc Laviolette, au bord du fleuve Saint-Laurent, que se tiendra la première édition de cet événement consacré à la musique country. Pour l’occasion, les festivaliers pourront retrouver sur scène le chanteur canadien Brett Kissel, le duo ontarien The Reklaws ainsi que les artistes québécois Francis Degranpré, Laurence St-Martin et René Hamel.

3. Sunsation Festival | 10 juin 2023

Le lendemain, toujours du côté du parc Laviolette, ce sont les adeptes de musique électronique qui pourront assister à la performance de DJs de renommée internationale. Au programme de cet événement festif : Steve Aoki, Acraze, Imanbek, Notion, Last Heroes, Gattüso et plus encore.

4. Le FestiVoix de Trois-Rivières | 29 juin au 9 juillet 2023

Crédit photo : Jimmy Corbin

Ce grand événement trifluvien, qui vous propose plus de 100 spectacles mettant en vedette des artistes de tous les horizons, n’a plus besoin de présentation. Avec de grands noms comme Sean Paul, Martha Wainwright, Half Moon Run, Fouki et Vulgaires Machins, l’édition 2023 s’annonce mémorable !

5. L’ExpoTR | 6 au 15 juillet 2023

Pour sa 116e édition, cet événement divertissant vous propose ses grands classiques, comme les manèges, les animaux et les kiosques de sucreries, mais également une belle programmation de spectacles et du plaisir garanti !

6. Le Franco Yéyé Show | 7 juillet au 9 septembre 2023

Présentée à guichet fermé à l’été 2022, cette revue musicale, offerte en formule souper-spectacle, marque son grand retour sur la scène du Memphis Cabaret. Martin Fontaine et son équipe vous invitent à voyager dans le temps et à danser au rythme des meilleurs succès franco-rétro des années 1960 et 1970.

7. La Série hommage du Cirque du Soleil - Guy! Guy! Guy! | 19 juillet au 19 août 2023

Ce rendez-vous estival, qui se tient au cœur de l’Amphithéâtre Cogeco, s’imprègnera de l’univers de la légende Guy Lafleur dans le cadre de son septième opus. À l’image d’une partie de hockey, les artistes du cirque célébreront le Démon blond de façon joyeuse et colorée le temps d’un spectacle structuré en trois périodes. De son côté, l’arrangeur, compositeur et réalisateur Philippe Brault vous fera vibrer avec sa trame sonore des années 1970 et 1980.

8. Le Grand Prix de Trois-Rivières | 4 au 13 août 2023

Les adeptes de course automobile ne manqueront pas cet événement d’envergure qui peut se targuer d’être le plus important du genre en Amérique à se tenir sur un circuit urbain. Alors que le premier week-end se consacrera à la Nascar, la deuxième partie de cet événement populaire fera grimper le niveau d’adrénaline dans le cadre du rallycross.

9. Le RibFest | 17 au 20 août 2023

Cet événement gratuit, qui s’installera dans le parc portuaire au mois d'août, a tout pour ravir les foodies qui se laisseront séduire par l’odeur des côtes levées, du poulet et du porc effiloché. En plus des délices proposés par les restaurateurs, les visiteurs pourront déguster des bières de microbrasseries, se dégourdir les jambes en assistant à un spectacle et profiter de la zone familiale.

10. Trois-Rivières en Blues | 24 au 27 août 2023

La programmation de ce festival coup de cœur des amateurs de blues n’est pas encore dévoilée, mais déjà cette 14e édition s’annonce palpitante avec des grands noms de la scène internationale.

Cet été, rendez-vous à Trois-Rivières pour un séjour haut en couleur marqué par une atmosphère conviviale et une série d’événements festifs !