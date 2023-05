Un enfant retrouvé inconscient dans une piscine résidentielle à Gatineau

Un enfant de 2 ans a été retrouvé inconscient dans une piscine résidentielle de la rue A.-Primeau dimanche matin, à Gatineau.

Les policiers ont été dépêchés sur les lieux lorsque l’enfant a été retrouvé inconscient dans une piscine résidentielle.

Des voisins ont dit avoir été réveillés par des cris, puis par l’arrivée des premiers répondants.

Avant même l’arrivée des policiers et des paramédicaux, des manœuvres de réanimation avaient déjà été entamées.

Une fois sur place, les services d’urgence ont pris la relève et l’enfant a été transporté à l’hôpital de Gatineau, pour ensuite être transféré au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario.

Les policiers confirment que l’état de l’enfant s’est amélioré une fois à l’hôpital et qu’il est présentement dans un état stable.

Les personnes présentes sur les lieux ont été rencontrées pour les fins de l’enquête.

On ignore toutefois pour le moment les circonstances qui ont mené au drame.

Sans commenter ce cas précis, la Société de sauvetage rappelle qu’il faut être extrêmement vigilant avec les piscines et les jeunes enfants.

«Ne tenez rien pour acquis. Lorsque vous voyez que votre enfant n’est pas à la portée de vue, bien votre premier réflexe ce serait de regarder vers votre cour arrière et, certainement s’il y a un plan d’eau, d’aller vous rapprocher de ce plan d’eau là et de vérifier si l’enfant ne s’y retrouve pas. Et assurez-vous de ne pas avoir aucun accessoire, de matelas soufflé, de ballon, de jeu gonflable. L’idée, c’est de ne pas être attractif pour l’enfant», a détaillé Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

Des enquêteurs ont été assignés au dossier afin d’en déterminer les circonstances. L’enquête est toujours en cours.