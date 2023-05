Un Palestinien tué en Cisjordanie par des tirs israéliens

Un Palestinien a été tué lundi matin en Cisjordanie occupée par des tirs de soldats israéliens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir mené une opération dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, pour préparer la démolition de la maison d'un suspect d'une attaque armée qui a fait deux morts israéliens en février dans cette zone.

«Durant l'opération, des suspects ont jeté des pierres et tiré en direction des soldats qui ont riposté par des tirs à balles réelles», a affirmé l'armée dans un communiqué, ajoutant qu'une personne avait été touchée.

Selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé, «Saleh Mohamed Sabra, 22 ans, a été tué par balles réelles lors d'une agression israélienne à Naplouse» et un autre Palestinien blessé par balles.

Si le calme est revenu à Gaza après cinq jours d'affrontements entre Israël et le Jihad islamique, les affrontements se poursuivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens, 20 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Par ailleurs, les Palestiniens organisent lundi des manifestations pour commémorer la Nakba, ou «catastrophe», 75 ans après la création de l'État d'Israël qui a contraint plus de 700 000 d'entre eux à l'exode.