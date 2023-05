[PHOTOS] Une jeune femme poursuit son médecin de famille pour 3,6 M$

Une jeune femme de la Beauce et sa famille poursuivent pour 3,6M$ le médecin de famille qui lui aurait prescrit une pilule contraceptive sans investiguer au préalable ses antécédents médicaux, la menant vers une thrombose qui l’a rendue handicapée.

Sans qu’elle ne le sache, la vie de Lydia St-Pierre aura basculé le 26 septembre 2017. C’est à cette date qu’elle est sortie du bureau du Dr Jean Falardeau avec une prescription de pilule anticonceptionnelle.

D’après la poursuite déposée le 3 mai dernier au palais de justice de Québec, le rendez-vous ne dure que quelques minutes et le médecin n’aurait jamais interrogé la patiente sur ses antécédents médicaux ou ceux de sa famille.

Pourtant, son frère, qu’il suivait aussi, avait été traité pour une thrombose veineuse profonde moins de deux ans plus tôt, ce qui plaçait la jeune femme à risque. Et la combinaison avec la pilule contraceptive, qui augmente elle aussi le danger de thrombose, aurait plongé la jeune femme dans le calvaire qu’elle vit aujourd’hui.

Séquelles permanentes

Lydia a été hospitalisée d’urgence le 8 mai 2020, après «de multiples plaintes» à son médecin pour des maux de tête importants. Après son transfert de l’hôpital de Thetford Mines vers l’Enfant-Jésus, on la place dans un coma et on l’opère d’urgence.

«C’était bouché à la grandeur. Son cerveau était tellement enflé qu’ils devaient enlever un volet de sa boîte crânienne», avait expliqué à ce moment au Journal son père, Stéphane St-Pierre.

Trois ans plus tard, la jeune femme de 22 ans n’a jamais regagné ce qu’elle a perdu lors de cette hospitalisation qui aura bouleversé sa vie.

«Elle demeure invalide en ce qu’elle n’a pas encore la capacité de marcher, qu’elle demeure amnésique et aphasique, en plus d’avoir besoin d’assistance constante pour réaliser la majorité de ses déplacements et ses activités dans le quotidien», peut-on lire dans la poursuite.

«La thrombose veineuse centrale a causé des atteintes cognitives de niveau modéré à sévère», ajoute la famille dans sa demande.

«Responsable des dommages»

Lydia St-Pierre et sa famille ont l’intention de prouver que le Dr Jean Falardeau, qui pratiquait à l’époque à la Clinique médicale Saint-Charles, est «responsable de tous et chacun des dommages dont elle est victime».

D’abord, la jeune femme estime que le médecin aurait dû investiguer plus profondément ses antécédents, notamment afin de vérifier si des membres de sa famille avaient développé des thromboses.

Ensuite, le médecin aurait dû la référer à des examens plus poussés en thrombophilie, qui auraient permis de diagnostiquer sa condition, une déficience en protéine C. Cette condition héréditaire aurait contraint le médecin à refuser de prescrire à la jeune femme la pilule contraceptive en raison du risque élevé pour sa santé, estiment les avocats des demandeurs.

3,6M$ au total

Ainsi, Lydia St-Pierre réclame au médecin 3,1 M$ pour un ensemble de dommages. Sa mère et son père réclament également 100 000$ chacun, tout comme ses quatre frères et sœurs qui sollicitent chacun 50 000$, en plus d’un 20 000$ pour trois d’entre eux qui estiment avoir perdu une année scolaire en lien avec la condition de leur sœur.

Le Dr Jean Falardeau est donc poursuivi pour un total de 3,6M$. Le médecin, toujours inscrit au Collège des médecins du Québec et ayant un dossier disciplinaire vierge, a pris sa retraite à la fin de l’année 2022.

Joint par Le Journal, le père de la jeune femme a préféré ne pas commenter la poursuite comme le dossier est devant le tribunal.