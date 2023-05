Une nouvelle attraction de 65 mètres de haut accessible gratuitement au Vieux-Port

Une nouvelle tour d’observation de 65 mètres trône désormais dans le Vieux-Port et n’attend plus que ses premiers visiteurs, qui pourront y entrer gratuitement à la fin du mois.

La Tour du Port de Montréal sera officiellement inaugurée les 27 et 28 mai et, pour l’occasion, l’accès y sera gratuit.

Joël Lemay / Agence QMI

«Avec la Tour du Port de Montréal, les visiteurs auront dorénavant une vue imprenable sur la ville et notre fleuve. Il s’agit d’un attrait d’envergure qui enrichira l’offre touristique de la métropole», a commenté par communiqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Joël Lemay / Agence QMI

En plus d’offrir un nouveau point de vue sur la métropole et le fleuve, la tour est enrichie de plusieurs expériences interactives, incluant des robots en formes de bouée pour accueillir les visiteurs, des ballons musicaux alimentés par l’Orchestre métropolitain, et surtout, une cage de verre permettant de marcher dans le «vide» à 55 mètres de hauteur.

Joël Lemay / Agence QMI

Une fois passée la fin de semaine de lancement gratuite, il en coûtera 15 $ par adulte et 45 $ par famille de deux ou trois enfants pour visiter la tour.