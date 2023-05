Yannick Nézet-Séguin désire attirer un nouveau public au Metropolitan Opera

Le chef Yannick Nézet-Séguin a mentionné, lors d’un reportage qui lui était consacré, dimanche, à l’émission 60 Minutes, qu’une de ses missions est d’attirer et d’intéresser un nouveau public à l’opéra et à la musique symphonique.

Il fait le pari que la programmation de nouvelles œuvres et d’opéras contemporains vont contribuer à amener un nouveau public au Met. L’objectif n’est pas de secouer le public qui aime les œuvres plus traditionnelles.

«Il y aura toujours des opéras de Puccini et de Verdi. L’idée n’est pas de froisser les gens. Désolé, s’ils le sont, mais ils n’ont pas besoin de venir voir tout ce que l’on fait», a-t-il fait remarquer, lors d’un reportage d’une vingtaine de minutes consacré à sa carrière et à sa vision de la musique.

L’opéra contemporain Fire Shut Up in My Bones de Terrence Blanchard, présenté au Metropolitan Opera, a fait vendre plus de billets que l’opéra Rigoletto de Verdi, lors de la saison 2021-2022. Il a attiré de nombreuses personnes qui n’avaient jamais mis les pieds au Metropolitan Opera.

«Ceci m’encourage à poursuivre dans cette direction», a-t-il dit.

Le Met, au cours des cinq prochaines saisons, présentera 17 œuvres contemporaines.

Mettre fin aux préjugés

Yannick Néet-Séguin aimerait, à la fin de sa vie, que plus personne n’affirme que la musique classique n’est pas pour eux et qu’elle est destinée aux gens éduqués, riches et blancs.

«J’aimerais entendre les gens dire qu’ils aiment certaines choses, qu’ils n’aiment peut-être pas Mozart, mais qu’ils apprécient Terrence Blanchard. Il y a des choses pour chacun», a-t-il fait remarquer.

L’équipe de l’émission 60 Minutes, diffusée sur le réseau américain CBS, a suivi le chef québécois de 48 ans à Montréal, New York et Philadelphie, avec l’Orchestre Métropolitain, le Metropolitan Opera et l’Orchestre de Philadelphie.

Le tournage de ce reportage s’est déroulé avant l’incident où il a dû interrompre deux fois un concert, à Philadelphie, à la suite de sonneries de téléphones cellulaires.