[À VOIR] Quel projet de fou à Orlando!

Les Dreamers d’Orlando: c’est le nom du projet de fou pour amener une équipe du baseball majeur au royaume de Mickey Mouse en Floride. Les médias américains tournent en dérision ce projet controversé qui risque de seulement rester un rêve, mais ce projet est fascinant pour les Québécois qui ont suivi le dossier du non-retour des Expos.

C’est une légende de la place, Pat Williams, qui mène ce projet. C’est lui qui avait réussi à amener le Magic à Orlando en 1989 comme équipe d’expansion. Durant 56 ans, il a été administrateur d’équipe de la NBA et de la MLB, lui qui est un ancien joueur de baseball.

En 2019, la MLB a annoncé avoir l’intention d’ajouter deux équipes d’expansion sans préciser dans combien d’années. C’est là que Pat Williams a commencé à lancer son projet.

En 2020, le site de construction d’un stade a été identifié. C’est juste à côté du parc aquatique SeaWorld.

La semaine dernière, Williams a présenté son plan d’affaires et des maquettes du stade.

C’est hallucinant. Un dôme transparent de 1,7 milliard de dollars: 45 000 places dans le stade, plusieurs hôtels totalisant 1000 chambres, salle de spectacle de 10 000 places et plusieurs magasins et restaurants.

Pat Williams cherche 700 millions de dollars du privé et souhaite aller chercher 1 milliard grâce à une taxe touristique.

Le site internet du projet souligne que 75 millions de touristes ont visité Orlando en 2022 et qu’une étude avait démontré qu’Orlando était le plus gros marché médiatique sans équipe de la MLB.

En 1998, la MLB avait octroyé des expansions à deux marchés. Les finalistes étaient Orlando, Tampa Bay, l’Arizona et la Virginie. C’est donc Tampa et l’Arizona qui ont gagné. Le départ des Expos à Washington a rapidement consolé la Virginie.

Orlando est donc la seule ville des quatre, 25 ans plus tard, sans club.

Expansion: oubliez ça!

Mais les Dreamers vont rêver longtemps s’ils pensent vraiment avoir une expansion.

Comme le raconte très bien le chroniqueur du Tampa Bay Times John Romano, «les ligues majeures n’ajouteront pas une troisième équipe en Floride».

Romano explique à quel point, sur le plan des affaires, c’est une catastrophe pour les Marlins et les Rays.

«Depuis 2018, en excluant la pandémie, Miami et Tampa Bay ont réussi à avoir six des sept pires assistances par saison dans la ligue. Aucune équipe n’a réussi à avoir plus que 1,2 million de fans par année, et ce, avec un nouveau stade à Miami et les Rays qui ont atteint les séries quatre fois de suite.»

Pour donner une idée, l’an dernier, les Jays ont accueilli 2,6 millions de spectateurs au Rogers Center.

Romano croit toutefois qu’un déménagement des Rays à Orlando est un peu plus plausible, mais que les chances sont infimes. À son avis, le projet à Orlando pourrait toutefois mettre de la pression pour accélérer la construction du nouveau stade à côté du Tropicana Field. Les plans sont faits, mais il y a encore beaucoup d’autorisations à aller chercher.