À VOIR: une gaffe qui donne la victoire à son ancienne équipe

Le défenseur du Kraken Jamie Oleksiak connaissait d’excellentes séries. La malchance a voulu qu’il commette une bourde dans sa zone qui a permis aux Stars, son ancienne équipe, de remporter le match 7 pour ainsi passer en finale de l’Ouest.

À 15 min 59 s de la deuxième période, Oleksiak a mal paru lorsqu’il s’est fait voler la rondelle par Roope Hintz près de la ligne bleue. Le prolifique attaquant des Stars, deuxième dans les présentes séries au chapitre des buts (9) et des points (19), est parvenu à déjouer le gardien Philipp Grubauer, qui se dressait jusqu’à ce point tel un mur.

Ironie du sort, Oleksiak a disputé 286 matchs au cours de sa carrière avec les Stars, pendant six saisons réparties entre 2012 et 2021. Il avait été le 14e choix au total de l’équipe en 2011, avant que le Kraken ne le réclame 10 ans plus tard au repêchage d’expansion.

Avant la série qui vient de prendre fin, Oleksiak avait mis en garde ses coéquipiers au sujet de ses vieilles amours.

«Ils ont de la profondeur et ils ont des gars assez mortels dans cette équipe», avait-il déclaré au Seattle Times.

Malgré cette erreur qui risque de le hanter longtemps, Oleksiak jouait du hockey inspiré pour le Kraken. En 14 matchs éliminatoires face à l’Avalanche et aux Stars, il a bloqué 47 lancers et distribué 65 mises en échec, en plus d’inscrire trois points.