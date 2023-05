CHARTIER, Sylvain



De Boisbriand, le 12 mai 2023, à l'âge de 58 ans est décédé M. Sylvain Chartier, époux de Mme Sylvie Labelle et fils de Mme Rachel Turcotte et de feu Gérard Chartier.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses filles, Maude (Tyler) et Amélie (Marc-Olivier), sa soeur Lynn, sa belle-mère Mariette, son beau-frère, sa belle-soeur, ses neveux et sa nièce ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 18 mai de 18h à 19h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jeudi 18 mai à 19h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC.