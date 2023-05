Christian Dubé, l’autre ministre qui veut avoir trop de pouvoirs

La digression du ministre de la Santé sur les libérations syndicales, alors que la présidente de la FIQ comparaissait en commission parlementaire, illustre à quel point l’équipe caquiste est allergique à tout contre-pouvoir.

Certains prétendent qu’il y a trop de libérations syndicales et qu’elles équivalent à des centaines de postes qui ne sont pas en soins directs.

D’autre part, on peut demander pourquoi ces détracteurs syndicaux n’appliquent pas le même raisonnement simpliste pour le nombre d’infirmières cadres.

Abattre la résistance

Les propos de Christian Dubé n’étaient pas fortuits. Après avoir mis à sa botte les administrations hospitalières et scolaires, le gouvernement veut prendre le contrôle sur toutes les hautes directions des réseaux.

L’autoritarisme gouvernemental sert à nier les évidences et à déconstruire le modèle québécois reposant sur la solidarité. On doute de la crédibilité des ministres Drainville et Dubé quand ils tentent de nous faire croire que nos réseaux ne sont pas à trois vitesses.

Les syndicats deviennent le dernier bastion de régulation de l’action gouvernementale. Cependant, ils constituent des contrariétés que les caquistes peinent à souffrir. On peut anticiper que les efforts gouvernementaux se multiplieront pour amoindrir leur capacité d’agir.

L’affrontement entre l’État et ses employés se dessine et apparaît comme inévitable pour assurer des services publics de qualité à tous.

Droits syndicaux

Les conventions collectives incluent un régime syndical ainsi que le nombre de libérations syndicales permises.

Ce nombre de libérations est le fruit d’une entente patronale-syndicale. Christian Dubé aurait intérêt à se le rappeler de temps à autre.

Dans le monde des relations de travail où les employés sonneurs d’alerte sont honnis par les patrons, sous prétexte de manquement à leur devoir de loyauté, les délégués syndicaux s’avèrent les seuls à pouvoir pointer et dénoncer les irrégularités. Il n’y a vraiment pas trop de libérations syndicales!