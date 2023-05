COVID-19: une «grosse punition» de 2000 $ pour Maxime Bernier

Le chef du Parti populaire du Canada devra payer un peu plus de 2000 $ d’amende pour avoir participé à des rassemblements au Manitoba en juin 2021, malgré les consignes sanitaires en vigueur à l’époque pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Près de deux ans après les faits, le chef du Parti populaire du Canada a reconnu avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées – tout en refusant de plaider coupable –, écopant ainsi d’une amende de 1296 $, majoré à un peu plus de 2000 $ en tenant compte des frais, a décrété un juge mardi.

Le politicien beauceron, qui tentera d’obtenir un premier siège pour le PPC en se présentant à l’élection partielle dans Portage-Lisgar, au Manitoba, en juin, s’en est tiré à bon compte, considérant qu’il a obtenu une simple réprimande pour sa première offense et d’une amende pour la deuxième. En prime, des accusations pour ne pas s’être isolé en rentrant au Manitoba ont été abandonnées.

«C’est une grosse punition pour une offense non criminelle et pour avoir lutté pour la liberté de choix et la liberté de rassemblement dans un pays libre», s’est indigné celui qui s’était lui-même surnommé Mad Max en s’adressant aux journalistes après la décision du juge, selon un compte-rendu de CBC News.

M. Bernier croit que son combat contre la justice manitobaine galvanisera les électeurs de Portage-Lisgar, qui verront en lui «un politicien qui s’est levé pour nous, pour la liberté, pour notre Constitution, pour nos valeurs», a-t-il clamé.