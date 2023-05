Des remords pour une fraudeuse qui vendait de faux billets de spectacle

Une femme qui avait été arrêtée il y a un an pour avoir vendu de faux billets de spectacle est aujourd’hui prête à rembourser ses victimes.

• À lire aussi: Ce faux festival à Montréal promettait de grands noms de la musique pour frauder sa clientèle

Karina Gauthier s’était retrouvée sous les projecteurs en avril 2022 après avoir arnaqué une dizaine de personnes. En utilisant Marketplace, elle avait vendu à de multiples reprises une paire de billets pour le spectacle de Mike Ward.

TVA NOUVELLES

«Des billets qu’elle n’avait pas, et même quand elle envoyait une version électronique des billets, les gens qui se présentaient au spectacle découvraient que leur billet n’était pas valide», a expliqué l’avocate de l’accusée, Me Ariane Bergeron.

Un total de 16 chefs d’accusation pour fraude a été déposé contre la femme de Laterrière. Outre des billets de spectacle, elle avait aussi vendu des meubles qui n’existaient pas.

«C’est une mère monoparentale, sans trop de revenus, qui avait trouvé ce moyen pour gagner des sous et élever ses deux filles», a expliqué Me Bergeron.

Selon la défense, l’accusée éprouve des remords. Le tribunal a été informé de son intention de rembourser les 15 acheteurs.

«Madame va rembourser dans la mesure de ses moyens, mais il y a une reconnaissance de sa part que ses actes n’étaient pas une bonne façon de faire», a plaidé Me Bergeron.

TVA NOUVELLES

Les policiers vont s’assurer de l’évolution des remboursements auprès des victimes.

«Quand il y a remboursement, c’est certain que c’est pris en considération par le tribunal», a déclaré la directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Josée Gagnon-Hamelin.

L’une des plaignantes, Vanessa Tremblay, tenait à être présente au palais de justice. Elle soutient avoir prêté 4 000$ à Karina Gauthier dans le passé pour l’aider à acheter une automobile.

«Elle me disait qu’elle me rembourserait dans la même semaine, puisqu’elle devait signer l’entente pour la vente de sa maison», a révélé la prêteuse, qui a appris par la suite qu’il n’y avait jamais eu de maison à vendre.

«Je lui ai demandé ce qu’elle avait fait de mon argent, et elle m’a dit qu’elle l’avait déjà dépensé», a relaté Mme Tremblay.

«Je ne m’attends pas à revoir mon argent. Je n’attends rien d’elle. Même aujourd’hui [au palais de justice], elle semblait n’avoir aucune émotion!»

L’accusée sera de retour devant le tribunal le 31 octobre. Peu importe la sentence, son avocate est convaincue que le rideau va tomber sur sa carrière criminelle.