Est-ce que je m’inquiète pour rien?

On a deux adolescents à la maison. Un garçon de treize ans et une fille de seize. Ça va peut-être vous étonner, mais j’ai plus de mal avec ma fille qu’avec mon garçon, parce qu’elle est plus secrète et que j’arrive mal à la décoder.

En plus, depuis son entrée au secondaire, elle fréquente des filles de milieu aisé qui ont accès à plus que ce que nous pouvons lui donner à elle, vu nos petits moyens, et je sens qu’elle voudrait ressembler aux autres et faire comme elles. Dans ce groupe, il y en a quelques-unes qui vapotent et ça me fait peur.

J’en ai parlé avec mon mari qui me recommande d’éviter le sujet avec elle sous prétexte que si je lui en parle, j’ouvre la porte à ce qu’elle se sente autorisée à essayer, alors que mon but est justement l’inverse. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Comme seulement 5 % des parents croient que leur ado a déjà vapoté et que les statistiques indiquent que plus de 40 % des jeunes de quatrième et cinquième secondaire ont essayé, les spécialistes incitent les parents à aborder le sujet avec leurs ados, à le faire plus tôt que trop tard, et d’y aller avec une approche basée sur un dialogue ouvert plutôt que sur la peur. On suggère de le faire en s’inspirant des approches proposées par l’organisme Tel-Jeunes, et en consultant le site « Brise l’illusion ».