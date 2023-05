Formation accélérée des préposés aux bénéficiaires: Un plan «nettement insuffisant», selon les oppositions

La nouvelle offensive du gouvernement pour recruter jusqu’à 5000 préposés aux bénéficiaires est «nettement insuffisante» aux yeux des partis d’opposition, qui estiment qu’il faudra plancher sur la rétention du personnel dans le réseau de la santé.

Québec a relancé une formation accélérée de préposés aux bénéficiaires, assortie d’une bourse de 12 000$ et d’une promesse d’embauche. Il s’agit d’une initiative semblable à ce qui a été fait pendant la pandémie.

Avec cette mesure, le gouvernement espère recruter de 3000 à 5000 nouveaux candidats d’ici décembre prochain. Même s’ils conviennent que cette annonce est une «bonne nouvelle», les partis d’opposition sont restés sur leur faim.

De leur côté, les libéraux trouvent que ce plan n’est pas assez ambitieux. «C’est une petite partie de ce qui devrait être un plan global d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre», a déclaré mardi le député libéral André Fortin, en entrevue.

«Le ministre admet qu’il manque en ce moment dans le réseau de la santé 11 000 préposés aux bénéficiaires, mais il propose une formation pour en attirer de 3000 à 5000. C’est nettement insuffisant comme initiative», a-t-il ajouté.

Pour le député solidaire Vincent Marissal, la mise en place d’une formation accélérée peut certes aider à attirer de nouveaux candidats. «Mais il faut les retenir aussi. La rétention, ça ne passe pas nécessairement par une bourse, ça ne passe pas nécessairement par des primes, ça passe par de bonnes conditions de travail», a-t-il affirmé.

«Donc il va falloir aussi que le gouvernement accorde ses violons et soit capable de donner de bonnes conditions de travail sur le long terme pour que les gens restent», a-t-il renchéri.

M. Marissal considère par ailleurs que cette mesure «cache le fait qu’on n’a pas été capable d’aller chercher le nombre [de préposés aux bénéficiaires] qu’on voulait, et de les garder».

Pendant la pandémie, la formation accélérée avait permis d’attirer 10 000 étudiants. De ce nombre, 8000 préposés aux bénéficiaires seraient toujours dans le réseau, selon le gouvernement.

Quant au député péquiste Joël Arseneau, il déplore l’approche «incomplète et à courte vue» du gouvernement.

«On cherche à recruter et former des préposés aux bénéficiaires, sans se soucier de leur intégration et de leurs conditions de travail. On a perdu 20% de la dernière cohorte, suite au désenchantement de ces recrues», a-t-il exprimé dans une déclaration écrite à l’Agence QMI.

«Il faut un plan pluriannuel structurant, et les primes à elles seules ne pourront résoudre la pénurie de personnel», a-t-il conclu.