Hommage à Jean-Marie Lapointe

Je suis l’aînée d’une famille de deux enfants issus de parents pas faits pour vivre ensemble, mais qui n’ont jamais eu le courage de se séparer. Très âgés aujourd’hui, ils continuent de s’endurer. Le principal problème, c’est que ma mère a toujours pris un coup solide pour endurer mon père, et que lui s’est toujours senti responsable d’elle. Mon frère a réglé l’affaire en partant travailler dans le nord du Québec avec femme et enfants. Mais moi, qui suis demeurée dans la même ville qu’eux, je les ai vus dépérir au fil des ans.

Heureusement, je suis tombée dernièrement sur un balado animé par Maripier Morin, dans lequel elle interroge l’animateur Jean-Marie Lapointe à propos de ses parents alcooliques. Ça s’appel-le « Grains d’espoir ». Vous ne pouvez pas savoir quel bien ça m’a fait de savoir que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de drame.

Avec générosité, Jean-Marie aborde ce sujet tabou que cachent généralement ceux et celles qui le vivent parce qu’ils ont honte. Ce qui a toujours été mon cas. Enfin, je me dis que je n’ai d’autre choix que de pardonner à ma mère au lieu de nourrir pour elle une colère qui mine ma vie, et cesser de trouver lâche mon père qui endure ça.

Merci, Jean-Marie, d’avoir mis des mots sur mon problème et de me permettre de ventiler un peu ma honte et ma peine. Heureusement, je n’ai pas d’enfants. Je n’ai donc pas eu à leur expliquer ma situation. Tout comme j’ai eu la chance de m’épargner à moi-même de sombrer dans certaines dépendances, comme lui. Mais vu ma solitude, vous comprendrez que malgré tout, je paye quand même à cause d’eux.

Célibataire obligée

Comme le dit Jean-Marie en entrevue : « Il s’agit d’un vrai partage de vulnérabilité, et l’intention de ce balado est de faire du bien et de donner un visage humain à une maladie considérée comme honteuse. » Il insiste aussi sur l’importance de la justice réparatrice pour ne jamais stigmatiser la souffrance des gens atteints d’alcoolisme ou d’autres dépendances. Et en bout de course, il ajoute quelque chose de fort important : « Mais la rédemption passe par le pardon : de soi-même et des autres. Il faut promouvoir le rétablissement, car c’est la seule issue possible contre la mort. » J’espère que vous mettrez tout en œuvre pour vous accorder du bon temps avant qu’il soit trop tard.