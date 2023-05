«J’ai prouvé que je n’avais pas besoin d’Aaron Rodgers» - Davante Adams

Le receveur de passes des Raiders de Las Vegas Davante Adams semble avoir mis derrière lui ses grands moments du passé avec Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay, rappelant ses succès obtenus à sa première campagne au Nevada.

Échangé aux Raiders le 17 mars 2022, il avait auparavant accumulé les verges et les touchés notamment grâce aux passes de Rodgers : il suffit de souligner les 18 majeurs d’Adams en 2020, tout comme ses 1553 verges de gains aériens l’année suivante. Aussi, le vétéran a poursuivi son bon travail sur la surface de jeu avec sa nouvelle organisation en dominant la NFL avec 14 touchés par la voie des airs. En plus d’être sélectionné au sein de la première équipe d’étoiles pour une troisième fois d’affilée, il a amassé 1516 verges en une centaine de réceptions.

Profitant de l’occasion de s’exprimer en lien avec l’échange expédiant Rodgers aux Jets de New York, Adams tient à vanter ses mérites, ne souhaitant pas que ses performances soient considérées tributaires de celles de son ancien comparse.

«Maintenant, les gens ne peuvent dire cela. Ce discours ne sera plus jamais à l’ordre du jour. J’ai prouvé que je suis moi-même... un quart ne me rend pas ce que je suis. Et je peux jouer constamment à ce niveau, a-t-il affirmé au site TheRinger.com. Vous pouvez l’écrire : j’ai prouvé que je n’avais pas besoin d’Aaron Rodgers.»

«Voilà pourquoi la dernière saison était significative à mes yeux. Même si je joue comme de la merde l’an prochain, ils ne peuvent plus dire cela. J’ai montré ce que je vaux tout au long de la campagne 2022. J’ai joué chaque partie et j’ai constitué un curriculum vitae disant que je n’ai besoin de...», a-t-il ajouté.

Après avoir capté les relais de Derek Carr, Adams devrait en principe se retrouver aux bons soins de Jimmy Garoppolo, qui a signé un contrat de trois ans avec les Raiders.