La troupe de danse de Trois-Rivières Conversion remporte «Canada’s Got Talent»

La troupe de danse de Trois-Rivières Conversion, dirigée par Vincent Desjardins, a été couronnée championne, mardi soir, à «Canada’s Got Talent».

• À lire aussi: «Canada’s Got Talent»: retour sur le parcours des Québécois finalistes

• À lire aussi: Canada’s Got Talent: une concurrente aurait-elle copié un numéro de Michaël Rancourt?

Les 37 danseurs ont présenté un numéro final s’inspirant du syndrome de la page blanche, mais aussi de l’envie de la troupe de raconter son histoire et de se surpasser.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

Elle a présenté un numéro touchant, dans lequel un écrivain, assis au sommet d’un livre géant, aux pages vierges, s’est d’abord laissé bercer au son des touches de la machine à écrire qui donnait le tempo. Il a ensuite rejoint le reste de la troupe pour raconter l’histoire de Conversion, alors que l’encre marquait les pages sur l’écran géant positionné au fond de la scène.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

«Absolument parfait!», s’est permis Trish Stratus en français, à la fin du numéro. La juge, qui leur avait donné le «golden buzzer» lors des auditions, paraissait d’ailleurs complètement charmée par leur performance.

De son côté, Howie Mandel a affirmé que c’était «le plus beau numéro de danse que j’ai vu cette saison».

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

«C’est ce que j’attendais! Vous vous êtes livré à part entière et c’est comme ça que vous vous démarquez des autres troupes de danse sur le «show». Vous êtes des raconteurs d’histoires», a ajouté Kardinal Offishall.

Conversion a été la dernière troupe, chez les Québécois, à monter sur les planches du Fallsview Casino à Niagara Falls, mardi soir. Elle s’est ensuite classée dans le top 2 avec la troupe Lévisoise The Cast.

En rapportant la compétition, Conversion met la main sur 150 000$.

Deuxième place pour la troupe de Lévis

La troupe de Lévis, The Cast, a terminé en deuxième place. Elle a été la première à s’exécuter dans cette finale haute en émotions. Elle a présenté un numéro conçu spécialement pour la soirée, sur une interprétation tout en percussions de «Hit the road Jack!» de Ray Charles. Les 32 danseurs, tous âgés de 16 à 21 ans, en ont mis plein la vue avec leurs costumes dorés étincelant à l’image des statues vivantes de rue, leur synchronicité et la pyrotechnie.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

«Vous avez élevé la barre. Si j’étais dans les coulisses, j’aurais peur en ce moment», a d’abord lancé Howie Mandel.

«C’est comme ça qu’on part un «show»! Je ne me tannerais jamais de vous regarder performer. Tout y est, vos costumes, et vos expressions faciales. Vous avez définitivement mis la barre haute», a renchéri Lily Singh.

La fin de parcours de Geneviève Côté

La soirée avait bien commencé pour Geneviève Côté. Ce n’est nul autre que la grande gagnante de la première saison de «Canada’s Got Talent», Jeannick Fournier, qui a introduit la Lavalloise sur scène.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

Elle y a présenté un numéro inspiré du monde jurassique, dans un décor de jungle et une robe verte qui s’y mariait à la perfection. Sa petite saynète s’est ouverte sur le bruit des vagues, auquel s’est ajouté celui des petits animaux exotiques, jusqu’à ce que les gros dinosaures prennent toute la place. Le numéro a pris fin dans un solo envoûtant de guitare électrique, ainsi qu’au chant d’une soprano.

«Tu transcendes mon esprit», a souligné Lilly Singh qui semblait complètement envoûté et émerveillé par la bruiteuse.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

Elle ne s’est malheureusement pas classée parmi les quatre derniers finalistes.

Cette saison, 462 candidats ont participé à «Canada’s Got Talent».

Rappelons que la Saguenéenne Jeannick Fournier a remporté l’an passé, la première saison de «Canada’s Got Talent».