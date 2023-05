Le chroniqueur et ex-candidat à la chefferie du PQ Frédéric Bastien meurt à l’âge de 53 ans

Le chroniqueur et ex-candidat à la chefferie du PQ Frédéric Bastien est mort mardi à l’âge de 53 ans.

Le décès de M. Bastien a été confirmé en soirée par sa conjointe, Marie-Ève Lépine. Le couple a trois enfants âgés de 11, 13 et 15 ans.

Elle indique l’avoir retrouvé sans vie à leur domicile, après qu’il eut fait du vélo stationnaire. Il aurait vraisemblablement été terrassé par un incident cardiaque. Il était alors décédé depuis un certain temps.

J’aimerais offrir toutes mes condoléances à la famille et aux amis de M. Frédéric Bastien. C’était un amoureux du Québec et de son histoire. Quelle tristesse. — François Legault (@francoislegault) May 17, 2023

Chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, où il tenait un blogue en plus de contribuer à la section Histoire, M. Bastien avait également été candidat à la chefferie du Parti Québécois. Il avait terminé au quatrième rang de cette course, qui avait couronné l’actuel chef de la formation politique, Paul St-Pierre Plamondon.

Historien de formation, Frédéric Bastien était professeur du Cégep Dawson. Il est reconnu pour avoir écrit La bataille de Londres, un ouvrage dans lequel il avait réussi à démontrer l’existence de liens entre des juges canadiens et le rapatriement de la constitution au Canada, par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, une opération qu’il disait considérer comme « un coup d’État. »

En fin de soirée, plusieurs collègues politiciens, journalistes et chroniqueurs avec qui M. Bastien a travaillé au Journal, au cours des dernières années, se sont dit en état de choc, à l’annonce de la nouvelle de sa mort.

Écoutez le témoignage de Murielle Chatelier, grande amie de M. Bastien à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Son ami Éric Bédard, également historien, était stupéfait par la triste nouvelle.

Malgré l’intervention rapide des ambulanciers, il était déjà trop tard pour lui porter secours.

«Selon toute vraisemblance, c’est une crise cardiaque en faisant du vélo stationnaire. Frédéric était très sportif et il faisait attention à son régime alimentaire. Il était très compétitif.»

Frédéric Bastien est aussi connu pour ses nombreux recours juridiques pour défendre les droits du Québec. Il avait reçu le prix Patriote de l’année en 2013.

«On avait commencé notre baccalauréat ensemble et c’était le meilleur de la promotion, le plus brillant. Son livre La bataille de Londres est une contribution majeure. Il était convaincu de la cause indépendantiste. Même s’il était très engagé, il était très rigoureux dans son travail d’historien», a résumé M. Bédard.