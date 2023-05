Les États-Unis offrent 10 millions $ pour un pirate informatique russe

Les États-Unis ont annoncé mardi offrir une rançon de 10 millions de dollars pour un pirate informatique russe suspecté d’être responsable d’attaques informatiques sur la police de Washington, des écoles ou des hôpitaux.

Mikhaïl Matveïev est accusé d’avoir utilisé des rançongiciels comme LockBit, Babuk et Hive pour extorquer depuis la Russie au moins 200 millions de dollars, selon le ministère américain de la Justice.

Le pirate aurait « crypté et gardé en otage les données de nombreuses victimes, notamment des hôpitaux, des écoles, des associations et des polices » comme celle de Washington, a déclaré le procureur fédéral du New Jersey, Philip Sellinger.

Il aurait utilisé de nombreux faux noms, comme « Wazawaka, » « m1x, » ou « Boriselcin ».

Les rançongiciels utilisés accèdent aux systèmes informatiques vulnérables pour crypter ou voler des données. Les pirates demandent ensuite un paiement, menaçant de ne pas décrypter ces informations ou de les publier.

Le département d’État a offert une rançon de 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et sa condamnation.

S’il est condamné, Mikhaïl Matveïev risque plus de 20 ans de prison.