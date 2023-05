Power Corporation n’est pas pressé de vendre Lion et LMPG

Power Corporation se donne encore du temps pour vendre ses participations dans les entreprises québécoises Lion Électrique et LMPG (Lumenpulse).

«Nous n’avons pas un pistolet sur la tempe», a lancé mardi le PDG de Power, Jeffrey Orr, au cours d’une téléconférence avec les analystes financiers.

Rappelons que Power a investi dans Lion et LMPG avant d’adopter, au début de 2020, une nouvelle stratégie visant à recentrer le groupe montréalais sur les services financiers.

«Nous avons pris des engagements à l’égard des équipes de direction [de Lion et de LMPG] quand notre stratégie était différente, a poursuivi M. Orr. Nous honorons nos engagements et faisons les choses de façon sensée et non précipitée.»

L’action de Lion a perdu près de 90% de sa valeur depuis son entrée en Bourse, il y a deux ans. La valeur de l’investissement de Power dans l’entreprise demeure toutefois plus importante qu’au moment où celui-ci a été fait, en 2017.

De son côté, LMPG, une entreprise d’éclairage, a beaucoup souffert de la pandémie. En novembre 2021, LMPG s’est renflouée en récoltant 75 M$ auprès de Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

«Nous avons fait ressortir la valeur de nos entreprises autonomes en inscrivant Lion Électrique en Bourse et en mobilisant des capitaux pour Lumenpulse», s’est félicité Jeffrey Orr lors de l’assemblée annuelle de Power, tenue mardi.

Plongeon des profits

Par ailleurs, le bénéfice net de Power Corporation a chuté de 64% au premier trimestre de 2023 pour atteindre 313 M$.

Le recul s’explique principalement par des apports moindres de la filiale d’assurance Great-West et par une charge de 54 M$ liée à la vente de la participation de Power dans le gestionnaire chinois d’actifs ChinaAMC à sa filiale IGM.

Le bénéfice par action ajustée de Power Corporation s’est établi à 77 cents par action, bien en deçà des prévisions de 93 cents établies par les analystes financiers.

L’action du conglomérat reculait de plus de 2,5% mardi après-midi pour se négocier à 35,31$, à la Bourse de Toronto.