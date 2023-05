Louise Latraverse: «Janis Joplin ne pouvait pas me sentir!»

Soirées privées avec le gratin américain, souper arrosé avec Elizabeth Taylor, rapports tendus avec Janis Joplin... À 82 ans, Louise Latraverse s'apprête à ouvrir son carnet d’anecdotes sur scène avec un tout nouveau spectacle, L’amour crisse, attendu dès octobre à travers la province.

Elle ne le cache pas, on lui demande depuis maintes années d’écrire son autobiographie. Mais Louise Latraverse refuse systématiquement... et catégoriquement.

«Ce mot-là me donne de l’urticaire!» s’exclame-t-elle en riant.

L’amour crisse, spectacle sur lequel elle planche présentement avec le metteur en scène Fernand Rainville, ne portera donc pas cette appellation. Louise Latraverse préfère y voir un “échange avec les gens”, des soirées où elle pourra à la fois se raconter et prendre des nouvelles du public.

«J’ai été enfermée durant trois ans à cause de la pandémie. Ça a été tellement pénible! Alors là, je veux partir en voyage à travers mon pays, voir des gens et échanger avec eux. C’est ça le grand privilège de monter sur scène», raconte-t-elle.

Une douzaine de rendez-vous sont déjà donnés aux quatre coins du Québec, de Lavaltrie à Saguenay, en passant par LaSalle, Brossard, Québec, Montréal et Drummondville. Les dates s’échelonnent, pour l’instant, d’octobre 2023 à juin 2024.

Sophie Durocher et Richard Martineau ont eu droit à d'autres confidences de l'artiste lors d'un épisode de leur balado L'Apéro piquant:

«Adorable» Liz Taylor

Si elle préfère taire les grandes lignes de ce spectacle solo, Louise Latraverse annonce qu’il ne s’agira pas d’un «long monologue» («mon dieu que ce serait plate, ça!» soupire-t-elle), mais bien d’histoires et souvenirs racontés, regroupés en différents blocs.

Évidemment, le tout sera livré à la manière de Louise Latraverse, soit sans filtre, détour ni censure.

Certaines anecdotes croustillantes seront évidemment tirées de ses années à New York, où elle a vécu avec son défunt mari Emmett Grogan, dans les années 1970. C’est là qu’elle a rencontré, entre autres, Elizabeth Taylor dans un restaurant réservé exclusivement au gratin américain (lire ici: à l’abri des regards publics et des médias).

«C’était une femme adorable, tellement agréable. Quand elle était tranquille avec ses amis, elle pouvait se laisser aller. On riait comme deux folles! Elle était si drôle», confie Louise Latraverse.

En revanche, ses rapports avec Janis Joplin étaient, disons, moins tendres.

«Janis Joplin ne pouvait pas me sentir, et moi non plus d'ailleurs. Elle était une bonne amie de mon mari et on ne s’entendait pas du tout, elle et moi. On avait deux personnalités complètement différentes. J’ai toute l’admiration du monde pour elle, c’était une véritable déesse quand elle chantait. Mais mon dieu qu’elle était désagréable avec moi», laisse-t-elle tomber avec son légendaire franc-parler.

La tournée L’amour crisse débutera le 6 octobre à l’église Saint-Antoine de Lavaltrie. Elle sera entre autres de passage au Théâtre Petit Champlain de Québec le 27 octobre et à la Salle Claude-Léveillée de Montréal le 28 novembre.