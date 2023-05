Manon Massé ne sollicitera pas de nouveau mandat de co-porte-parole de Québec solidaire

Manon Massé ne sollicitera pas de nouveau mandat comme co-porte-parole de Québec solidaire, afin de se concentrer sur ses tâches de députée.

«Dans la vie, il faut savoir s’écouter, alors j’ai décidé d’écouter mon cœur. Mon cœur m’a dit que j’ai donné ce que j’avais à donner à titre de porte-parole de Québec solidaire», a-t-elle déclaré, lors d’un point de presse à Montréal mardi matin.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques a expliqué qu’elle a choisi de se départir du «chapeau de porte-parole» pour pouvoir consacrer tout son temps aux gens de sa circonscription.

«Chaque jour je croise des gens qui ont de la détresse dans les yeux, a-t-elle dit, une émotion dans la voix. Je croise des gens qui ont perdu leur logement, des aînés qui ont été jetés à la porte, au nom de faire plus de cash par le propriétaire, il y a des gens qui sautent des repas parfois dans la même journée. La dope est rendue tellement forte qu’elle détruit les gens.»

«Faire communauté tous ensemble dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, c’est comme ça qu’on va chasser la misère de nos quartiers», a-t-elle ajouté.

Manon Massé a été élue députée pour la première fois en 2014, à sa cinquième tentative électorale. Elle avait d’ailleurs été la toute première candidate de QS lors d’une élection partielle en 2006, peu après la fondation du parti. Co-porte-parole de QS avec Gabriel Nadeau-Dubois depuis 2017, elle a également été cheffe parlementaire du parti jusqu’en septembre 2021.

«J’ai adoré débattre avec Manon durant les dernières années, notamment au début du dernier mandat lorsqu’elle était cheffe parlementaire. C’est une députée intègre et proche du monde. On travaille tous ensemble pour le bien-être des Québécois. Merci!» a-t-il écrit.

Relève

La course pour élire les prochains porte-parole sera lancée au mois d’août, et l’élection aura lieu le 26 novembre au congrès du parti. Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se présentera pour que son mandat soit renouvelé.

En vue de cette course, Manon Massé a lancé un appel aux «femmes de la relève» pour venir s’impliquer au parti et poser leur candidature pour lui succéder en tant que co-porte-parole féminine.

Son collègue, Gabriel Nadeau-Dubois, a précisé que la course est ouverte pour les femmes déjà impliquées au parti, ainsi que pour celles qui sont actuellement en dehors du parti.

«C’est à la relève de prendre le leadership de notre parti et de prendre le leadership au Québec pour faire les changements profonds qu’on veut faire. Alors, les jeunes, prenez vos cliques et vos claques, et venez-vous-en!» a lancé la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.