Un revenant jouera au même tournoi que Félix Auger-Aliassime

Vous vous souvenez de Milos Raonic? Il a longtemps été le meilleur joueur de tennis au Canada, avant les Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

Après deux ans d’absence, l’Ontarien de 32 ans tentera un retour au jeu sur le gazon de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Le dernier match de Raonic remonte à juillet 2021, quand il s’était incliné en trois manches face à l’Américain Brandon Nakashima, à Atlanta. Précédemment, il avait atteint la ronde des 16 à Miami, quatre mois plus tôt.

Diverses blessures, dont à un mollet et au tendon d’Achille, et la pandémie de COVID-19 l’ont forcé à prendre une très longue pause. Dans le passé, le puissant serveur a aussi souvent été ennuyé par des maux de dos.

L’ancien numéro 3 mondial n’a jamais voulu annoncer sa retraite, limitant ses apparitions en public, et le voilà inscrit au tournoi ATP 250 de Bois-le-Duc, qui aura lieu du 10 au 18 juin. Il bénéficiera d’un classement protégé, soit le 33e rang, en raison de son inactivité.

Objectif Wimbledon?

Ce n’est pas surprenant de voir Raonic effectuer un retour au début de la saison sur pelouse, lui qui a toujours apprécié jouer à Wimbledon. Il avait d’ailleurs surpris le grand Roger Federer en cinq sets lors d’une demi-finale sur le gazon du All England Club pour devenir le premier Canadien à atteindre le match ultime d’un Grand Chelem, en 2016. Raonic avait ensuite perdu devant le favori de la foule, Andy Murray.

Si le grand athlète de 6 pi et 5 pi veut poursuivre sa carrière, ce n’est certainement pas pour une question d’argent, puisqu’il a déjà empoché plus de 20 millions $ US en bourses. Il a signé 372 victoires contre 175 défaites sur le circuit de l’ATP, mettant la main sur huit titres et pavant la voie aux Shapovalov et Auger-Aliassime.

D’ailleurs, Félix sera aussi au tournoi de Bois-le-Duc, tout comme le redoutable Russe Daniil Medvedev et Nakashima, le dernier adversaire de Raonic il y a deux ans.