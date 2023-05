Montréal bientôt incapable de payer la collecte des déchets?

Les coûts du ramassage des ordures augmentent tellement à Montréal que des élus craignent que la Ville ne soit bientôt plus capable de payer, même si elle réduit déjà les services.

«À ce rythme, il ne sera plus possible d’offrir les mêmes services à la population montréalaise, tout en respectant la capacité de payer des contribuables», tranchent dans un rapport les élus de la commission d’examen des contrats de la Ville de Montréal.

Même en réduisant le nombre de certaines collectes, jusqu’à aussi peu qu’une par trois semaines dans certains secteurs, la Ville de Montréal ne parvient pas à faire baisser le prix du ramassage des déchets.

Lundi, au conseil municipal, les élus s'apprêtaient à octroyer six contrats de collecte et de transport de matières résiduelles pour les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Les coûts sont 80% plus chers que ce que les fonctionnaires avaient évalué. Dans un secteur d’Ahuntsic, c’est près de deux fois et demie plus onéreux qu’anticipé pour le ramassage des ordures ménagères, des matières oragniques, des encombrants et des résidus verts.

Contrat Estimé de la Ville Prix Ahuntsic-Cartierville 1 8,4 M$ 19,7 M$ Ahuntsic-Cartierville 2 8,2 M$ 16,2 M$ Saint-Laurent 12,1 M$ 20 M$ Saint-Laurent 1,3 M$ 2,1 M$ Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 1 8,5 M$ 12,6 M$ Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2 7,7 M$ 12,4 M$

Au total, c’est une dépense inattendue de 36 M$ sur cinq ans que devra assumer la Ville, faute de meilleures offres de la part d’entreprises privées.

La forte inflation, la pénurie de main-d’œuvre et la faible concurrence expliqueraient cette hausse faramineuse.

La responsable de l’environnement dans l’administration Plante, Marie-Andrée Mauger, se dit à la recherche de solutions pour adapter de «futurs appel d’offres en vue de réduire les coûts.»

« C’est le même phénomène qu’on remarque aussi ailleurs, notamment à Laval et à Québec, où la hausse moyenne du coût des contrats se retrouve autour de 40% », souligne-t-elle.

Moins de collectes, mais plus cher

Pendant que les coûts augmentent, les services, eux, diminuent.

Dans les trois arrondissements visés par les contrats, le nombre de collectes d’ordures ménagères – les bons vieux sacs noirs – diminuera.

À Ahuntsic et Villeray, elles seront désormais aux deux semaines, progressivement à partir de 2026.

Cette décision survient au moment où Parc-Extension est déjà aux prises avec des enjeux de salubrité en raison de l’accumulation de déchets, comme le rapportait Le Journal il y a deux semaines.

Dans certains coins de Saint-Laurent, la collecte sera même aux trois semaines à partir de 2025.

Mais cet espacement n’a pas pu eu d’effet à la baisse sur les prix comme l’espérait la Ville.

• À lire aussi: Centre de tri de Lachine: des améliorations encore loin des standards requis

Les élus de la commission d’examen des contrats de la Ville de Montréal se sont d’ailleurs demandé si le fait que la compagnie Ricova ait été mise sur la liste noire n’a pas fermé davantage le marché.

Rappelons que Montréal a empêché Ricova d’obtenir tout nouveau contrat après que le Bureau de l’inspectrice générale eut révélé des malversions dans la gestion des centres de tri de recyclage.

Villes prisonnières

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, est très surpris de ce bond spectaculaire.

«De 2018 à 2021, la quantité de matières résiduelles du secteur municipal a baissé de 5% au Québec. Ils ramassent moins et ils chargent plus, s’étonne-t-il. Il me semble que l’inflation a le dos large.»

Selon M. Ménard, les municipalités du grand Montréal sont toutefois un peu « prisonnières » des compagnies privées, notamment parce qu’il n’y a qu’un seul site d’enfouissement, situé à Terrebonne.

«La Communauté métropolitaine de Montréal devrait se doter de son propre site d’élimination. Elle pourrait [à ce moment] peut-être voir une baisse des prix», juge-t-il.

Si la Ville craint de manquer de fonds, M. Ménard ne s’inquiète pas de voir des déchets s’empiler dans les rues comme on l’a vu récemment à Paris en raison d’une grève des éboueurs.

«Ça m’étonnerait énormément, dit-il. Ça relève de la salubrité. Les municipalités ont une responsabilité légale de ramasser les ordures. Si elles ne le font pas, il va y avoir des mesures gouvernementales.»