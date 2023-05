Meurtre de Claudia Iacono: la bru d’un mafieux abattue par balle dans son auto

La femme froidement tuée par balle dans sa voiture mardi après-midi, alors qu’elle roulait dans le stationnement de son salon de coiffure à Montréal, est la belle-fille d’un mafioso assassiné il y a dix ans.

«Non, c’est ma sœur! Arrêtez!» hurlait à pleins poumons Mélissa Iacono, au centre d’une énorme scène de crime devant le Salon Deauville, dans le secteur de Côte-des-Neiges.

Photo tirée du Instagram de claudia_deauville

À quelques mètres d’elle, la dépouille de Claudia Iacono gisait toujours au sol et sous un drap blanc vers 19h. D’après le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de premiers appels ont été faits au 911 pour cette sordide histoire vers 16h30.

Photo tirée du Instagram de claudia_deauville

Selon les observations du Journal, au moins six projectiles ont transpercé la fenêtre du VUS de luxe que la femme de 39 ans conduisait.

Thierry Laforce / Agence QMI

Suspect en fuite

Plus d’une quinzaine de voitures de police étaient sur la rue Jean-Talon Ouest, près de la rue de la Savane, pour entourer hier soir le Salon Deauville appartenant à Claudia Iacono. De nombreux curieux se sont aventurés dans le coin pour observer la scène, malgré le froid et la pluie.

«Lorsque la victime a été atteinte par balle, son véhicule était en mouvement et est entré en collision avec un édifice», a expliqué Sabrina Gauthier, porte-parole du SPVM. Elle ajoute que le décès de la femme a été constaté sur place.

Thierry Laforce / Agence QMI

Au moment de publier ce texte, le suspect était toujours en fuite et aucune arrestation n’avait été faite. Le SPVM confirme qu’il s’agit du huitième homicide à survenir à Montréal en 2023.

Bru d’un mafioso

Selon nos informations, Claudia Iacono est mariée à Anthony Gallo.

Ce dernier est le fils du défunt mafioso Moreno Gallo, assassiné en 2013 par balles dans un restaurant à Acapulco, au Mexique, trois ans jour pour jour après le meutre de Nicolo Rizzuto .

Avant sa mort, Gallo était reconnu pour avoir manqué de loyauté au parrain de la mafia montréalaise de l'époque.

Photo tirée du Instagram de claudia_deauville

Bien que la Montréalaise n’ait pas d’antécédent criminel, la piste des liens familiaux et des vieux règlements de compte mafieux sera sûrement étudiée par les enquêteurs.

Mme Iacono, qui est aussi mère d'au moins deux enfants, était bien connue sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram comptant plus de 35 000 abonnés. Elle s’affichait notamment comme une entrepreneuse à la tête du Salon Deauville et du restaurant Sonny’s Bistro.

PHOTO TIRÉE DU INSTAGRAM DE CLAUDIA_DEAUVILLE

Sur plusieurs clichés, on l’aperçoit en compagnie de son mari, Anthony Gallo, dans des soirées mondaines.

«Je suis éternellement reconnaissante d’avoir un homme aussi spécial dans ma vie. Je t’aime. Dès le moment où nous nous sommes dit oui, j’ai promis de toujours t’aimer et de ne jamais te laisser partir», écrivait-elle sur Instagram, à son sujet, pour la Saint-Valentin de février dernier.