Primes secrètes «pour hommes seulement» à La Presse: le syndicat entame une grève de signatures

Les employés syndiqués de La Presse ont entamé une «grève de signatures», mardi, en retirant leur nom de leurs articles pour protester contre des négociations qui traînent et exprimer leur mécontentement envers la direction du journal.

«Leurs salaires n’ont pratiquement pas été augmentés depuis près de dix ans, notamment en raison de la crise ayant affecté la presse écrite», a rappelé le Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse (STIP-CSN) dans un communiqué, précisant qu’ils sont sans contrat de travail depuis près d’un an et demi.

Le syndicat estime que les discussions à la table de négociation sont loin d’être satisfaisantes. Il affirme également qu’en cours de négociation, la direction de La Presse a admis, après enquête de la partie syndicale, qu’une douzaine de journalistes et chroniqueurs avaient droit à des «primes de notoriété» dépassant les salaires prévus à la convention collective.

«Il appert que la totalité de ces chroniqueurs et journalistes sont des hommes et que cette pratique, maintenue dans le secret, perdure depuis des dizaines d’années», a ajouté la partie syndicale.

«Les journalistes et autres employé-es de La Presse sont tannés du manque de transparence de la part de la direction qui agit dans le plus grand des secrets, qui refuse de dévoiler les salaires de la haute direction et qui maintient des pratiques totalement discriminatoires envers des journalistes et chroniqueuses d’aussi grand talent et d’une notoriété tout aussi énorme», a déclaré la présidente du STIP-CSN, Janie Gosselin.