Offrez-vous tous les avantages du haut de gamme en optant pour le nouveau VUS hybride léger de Mazda

Quand on souhaite s’offrir un véhicule haut de gamme, on pense d’emblée à certaines caractéristiques incontournables : des sièges ultra confortables, un design moderne, une voiture intelligente...

Encore faut-il que tous ces petits plus s’harmonisent pour former le véhicule idéal. C’est exactement ce que le tout nouveau modèle CX-90 2024 de Mazda vous propose : l'équilibre parfait entre les nombreuses caractéristiques haut de gamme qui démontrent l’étendue de l’expertise du fabricant.

La technologie à l’avant-plan

Pour créer le VUS CX-90, Mazda a pris soin de développer une technologie de pointe pour assurer une expérience de conduite intuitive. Chaque aspect du véhicule est pensé pour vous permettre de vous concentrer sur la route et d’oublier les distractions.

Le CX-90 comprend une série de fonctions de sécurité i-Activsense, comme le régulateur de vitesse, le système intelligent d’aide au freinage avant, un écran central avec vue panoramique à 360 degrés, et plus encore.

Une utilisation bien équilibrée de la technologie X

Le design: une présence puissante

Chaque détail du CX-90 a été pensé pour garantir une expérience de conduite qui stimule tous les sens. De l’extérieur aux courbes racées jusqu’à l’intérieur sculpté dans des matériaux haut de gamme, en passant par la façon dont la lumière se reflète sur la carrosserie, chaque détail a été revu des milliers de fois par l’équipe de Mazda.

Qu’est-ce qui rend le design si unique ? Extérieur inspiré par le Kodo, un design japonais Intérieur spacieux pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes Matériaux haut de gamme (bois d’érable, métal brossé, cuir Nappa) Toit ouvrant panoramique

Une performance accrue

Le VUS CX-90 hybride léger doté de 6 cylindres en ligne Turbo possède le moteur le plus puissant de l’histoire de Mazda. Avec son moteur à l’avant et sa traction intégrale, ce véhicule axé sur la performance vous assure une conduite sécuritaire et confortable, mais surtout agréable et réactive.

Apprenez-en plus sur la performance du véhicule X

Le haut de gamme est à votre portée avec le tout nouveau CX-90 de Mazda. Découvrez tous les modèles de la série à mazda.ca/fr/vehicules/cx-90 !