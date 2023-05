Passeport: le Canada est rendu comme un 7up «flat»

Non, je ne regarde pas mon passeport tous les jours pour contempler les images de Terry Fox ou Samuel de Champlain.

Oui, il y a des enjeux plus urgents que ce que l’on met dans notre passeport.

Cependant, il ne faut pas penser que le fait d’enlever des éléments importants de notre histoire dans le nouveau passeport est un geste banal.

Ce n’est pas seulement une simple anecdote, c’est le reflet d’une tentative de plus en plus présente de vouloir aseptiser notre histoire afin de ne pas déplaire à certains groupes.

Priorités

Pour arriver avec un nouveau passeport, la semaine dernière, ça veut dire que le gouvernement fédéral travaille depuis des mois sur ce nouveau produit.

Ainsi, pendant que les Canadiens étaient dans des lignes d’attentes interminables pour obtenir leur passeport l’an dernier, les fonctionnaires et l’appareil politique libérale se questionnaient à savoir si on devait enlever Terry Fox de notre passeport.

Manifestement, les priorités de l’administration canadienne n’étaient pas au bon endroit. Quand même surprenant de la part d’un gouvernement qui travaille jour après jour sur l’importance des symboles.

Car, au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales, les libéraux ont exploité avec succès des enjeux symboliques et sociaux.

Pierre Poilievre

Malheureusement, les campagnes ne se gagnent pas sur des enjeux de fond. Elles se gagnent sur des dossiers qui font appel à l’émotion.

C’est exactement cette connexion que Pierre Poilievre veut créer en amorçant une croisade contre le nouveau passeport.

Après avoir passé des mois à parler de l’inflation et du coût de la vie, voilà que le chef conservateur touche pour une première fois à la question de l’identité canadienne.

Il sera intéressant de voir s’il pourra gagner le cœur des élections avec ce type de stratégie.

De son côté, il est de plus en plus clair que Justin Trudeau travaille à atténuer la culture canadienne.

Tristement, le Canada est de plus en plus comme un 7up «flat»: sans saveurs et sans odeurs.