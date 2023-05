Pitou malade: voici neuf signes à ne pas ignorer selon des vétérinaires

S’il n’est pas toujours facile de savoir si votre animal de compagnie est malade ou blessé, certains signes peuvent mettre la puce à l’oreille, ont indiqué des vétérinaires pour aider les propriétaires à rester à l’affût.

• À lire aussi: Adoption de chiens: après le raz de marée de la pandémie, les chiots peinent désormais à trouver leur famille

Voici neuf comportements qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas chez votre compagnon poilu, selon un communiqué de l’organisation britannique Vets Now rapporté par «The Sun» lundi.

1- Pitou est soudainement agressif ou antisocial

Si votre animal cesse de venir vous accueillir dès votre entrée à la maison, vous évite ou devient agressif, cela pourrait être un signe de souffrance, a indiqué Vets Now dans son communiqué.

2- De longues siestes et une perte d’appétit

Si «tout changement notable de comportement peut-être une source de préoccupation», un chien qui dort plus, perd son appétit ou boit moins d’eau peuvent être des signes «communs» que quelque chose ne va pas. En parallèle, si l’animal peine à manger, cela peut également signifier une douleur aux dents.

3- Un sommeil affecté

À l’opposé, si votre chien a de la difficulté à fermer l’œil ou même à trouver une position confortable, cela peut être le signe d’un problème caché.

4- Il tente de communiquer sa douleur

Jappements excessifs, grognements, hurlements: un chien en douleur serait généralement plus vocal, a indiqué l’organisation.

5-Votre chien se lèche constamment

Un chien blessé aura tendance à lécher une plaie pour la nettoyer, et tendrait vers un toilettage excessif lorsque le mal se trouve à l’intérieur pour s’apaiser, peut-on lire dans le communiqué

6- Problème de respiration

Une respiration saccadée ou un halètement lourd sans exercice au préalable peut être un signe de trouble chez un animal. «De plus, une respiration plus superficielle peut signifier qu'il peut être douloureux de respirer», a ajouté Vets Now.

7- Des mouvements plus durs qu’avant

Si le chien semble hésitant ou plus lent à effectuer des mouvements habituels du quotidien, comme grimper les escaliers ou simplement se lever, ou encore semble moins motivé à effectuer de l’activité physique, cela pourrait être un signe d’un problème de mobilité sous-jacent.

8- Drôle de posture

Pattes avant au sol et pattes arrière en l’air: si votre chien adopte cette posture, cela peut signifier qu’il tente d’étirer un abdomen douloureux. En parallèle, d’autres chiens qui éprouvent des douleurs tendent à se tenir plus rigides et courbés, a précisé l’organisation vétérinaire.

9- Des tremblements

Si les chiens peuvent trembler de froid, des tremblements excessifs peuvent être le premier signe d’une condition plus sérieuse comme un empoisonnement, par exemple après avoir consommé du chocolat, ou encore d’une maladie des reins ou du pancréas.