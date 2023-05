Radio-Canada asphyxie nos réseaux privés

Au premier trimestre, le Groupe TVA a perdu 23,5 millions de dollars, une perte qui risque fort de se répéter.

La jeune chaîne Noovo est probablement dans le rouge aussi, même si son auditoire a connu une croissance respectable depuis son acquisition par Bell. Mais Bell a beau avoir des poches profondes, acceptera-t-on longtemps que le petit nouveau fasse des déficits à répétition?

Les choses ne s’arrangeront pas pour nos réseaux privés à moins que le gouvernement fédéral prenne enfin le taureau par les cornes et clarifie le mandat de Radio-Canada. Il faut d’abord restreindre son appétit insatiable pour la publicité. Qu’on l’élimine au moins de ses émissions d’information, comme le recommandait le groupe de Janet Yale dans son rapport déposé en janvier 2020. Depuis, Ottawa n’a pas bougé, laissant Radio-Canada asphyxier nos deux chaînes privées francophones. Elles ont perdu 75 % de leurs revenus publicitaires au profit des géants du numérique.

Le sort de CBC/Radio-Canada est plus qu’enviable quand on le compare à celui des autres médias. En plus du 1,2 milliard de dollars que reçoit chaque année le diffuseur public, dont environ 40 % est attribué au réseau français, CBC/Radio-Canada recueille plus de 300 millions en publicité, à peu près la même somme en revenus d’abonnement, de produits de placement et de sources diverses. Les deux réseaux bénéficient aussi indirectement d’environ 82 millions $ du Fonds des médias, dont 28 millions $ pour le réseau français, en plus de 61 millions $ en crédits d’impôt fédéral.

LE TEMPS DE SOUFFLER

Fort de ces centaines de millions, le diffuseur public peut embaucher des centaines de contractuels et de collaborateurs, doubler et même tripler le personnel que les chaînes privées affectent aux différents postes d’administration et de direction. Il peut aussi se permettre des séries, des jeux et des variétés qui rivalisent directement avec les émissions des chaînes privées. Pendant ce temps, celles-ci réduisent leurs effectifs et annulent des émissions populaires parce qu’elles sont trop coûteuses.

Radio-Canada est d’une telle gourmandise que le réseau relègue à des chaînes payantes, ARTV et Explora, des émissions qui relèveraient clairement de son mandat de service public. Comble de cupidité, Radio-Canada fait payer à tou.tv Extra les primeurs que l’argent public a déjà défrayées. Et je ne dis rien de la plateforme Ohdio qui drague les revenus de pub, Radio-Canada ne pouvant en présenter à la radio.

MÊME DÉRIVE EN FRANCE

C’est un comportement abusif contre lequel les diffuseurs privés s’insurgent en vain, tout comme nombre de chroniqueurs et d’analystes. Il faut dire que le diffuseur public a l’habileté d’en faire taire plusieurs en leur offrant des participations régulières sur ses ondes.

La dérive de Radio-Canada est la même que celle de France Télévisions que viennent de dénoncer publiquement TF1, M6, Canal+ et Altice, les quatre plus grands groupes privés de télévision français. Comme nos diffuseurs privés, ils déplorent que le service public offre une programmation de plus en plus commerciale. Ils demandent aussi que l’État clarifie le rôle de la télévision publique qui concurrence directement les chaînes privées en présentant le même genre d’émissions.

Pour des raisons historiques, dont l’absence d’un authentique «star system» au Canada anglais, la CBC ne fut jamais une concurrente sérieuse pour les réseaux anglophones. En partie grâce à une réglementation complaisante du CRTC, les réseaux privés anglophones ont toujours fait leurs choux gras des émissions américaines. Ce ne fut jamais le cas de TVA qui a toujours donné préséance aux émissions québécoises.