Réforme Drainville en éducation: qui a peur de l'excellence dans nos écoles?

Une partie du milieu de l’éducation, surtout au niveau universitaire, se mobilise contre la réforme proposée par Bernard Drainville.

C’était prévisible.

On rouspète notamment contre son idée de créer un Institut national d’excellence, une idée de longue date dans le milieu.

Efficacité

Son rôle sera principalement de recenser les théories et pratiques validées scientifiquement sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans une salle de classe et d’aider les enseignants.

Le charabia des opposants sur «l’idéologie néolibérale» et l’«épistémologie positiviste» revient, en langage clair, à faire deux reproches principaux à cette idée.

Le premier est de dire que l’Institut donnera des « recettes » toutes prêtes aux profs du primaire et du secondaire.

Le second est de dire que l’on écarte du revers de la main toutes les recherches faites dans les facultés d’éducation.

Ces deux reproches ne sont pas convaincants.

Personne ne nie que chaque prof a sa personnalité, son style, et que ses trois qualités de base seront toujours la passion, le jugement et l’autorité.

Ah, les «recettes»! Peu de mots font autant grimper aux rideaux un prof d’université.

Mais un prof d’université n’est pas un prof de primaire ou de secondaire.

À l’université, vous donnez en moyenne 6 heures de cours par semaine. Le reste du temps est théoriquement consacré à la production de nouvelles connaissances.

Un prof de secondaire passe l’essentiel de sa semaine en classe. Débordé, il n’a pas le temps de réfléchir théoriquement à sa pratique.

Essentiellement, il est un praticien, pas un théoricien, qui puisera dans son expérience et dans celles des collègues autour de lui. Il a besoin de savoir vite ce qui marche et ce qui ne marche pas.

Si par «recettes» on entend des solutions concrètes et testées à des problèmes pratiques et fréquents, où est le problème?

J’y vois d’autant moins un problème qu’une vaste littérature scientifique établit hors de tout doute ce qui fonctionne: lier graphiques et mots, associer la théorie à des cas concrets, demander à l’étudiant de montrer qu’il a compris, tester pour vérifier qu’il a retenu, etc.

Que des gens s’y opposent nous amène au deuxième reproche.

Nombre d’universitaires refusent ce qui ne va pas dans le sens de leurs convictions parce qu’ils sont, dans le domaine éducatif comme dans d’autres domaines, des militants.

Ils sont convaincus d’avoir raison et tant pis pour la réalité.

Raison

Pourtant, depuis une vingtaine d’années, le nombre d’élèves en difficulté a doublé au primaire et au secondaire, par suite de l’introduction d’idées fausses, mais dominantes dans ces facultés où l’on forme les futurs enseignants.

Un exemple? L’idée fausse que la méthode globale est préférable à la méthode syllabique pour apprendre à lire.

La seconde, plus traditionnelle, s’appuie sur les sons et découpe en mots en syllabes, alors que la première repose sur la reconnaissance visuelle globale.

Bernard Drainville a raison et doit aller de l’avant.