Saskatchewan: «Mort» à quatre reprises, il récupère tranquillement

Après avoir été ramené à la vie non pas une, mais bien quatre fois, un homme de la Saskatchewan a vu sa vie changer du tout au tout, lui qui avait négligé sa santé à la mort de sa mère.

Tout a débuté en 2020 lorsque la mère de Darren Mathieu est décédée. N’ayant pas laissé savoir à ses proches à quel point elle était malade, son départ a eu l’effet d’un «choc énorme», pour l’homme de Prince Albert, en Saskatchewan.

«J'ai arrêté mes médicaments [pour le diabète]. Tout ce que j'aurais dû faire, j'ai arrêté. Finalement, je n'avais plus d'insuline. On m'a dit que ma fille avait en fait appelé le 911 et qu'ils m'avaient transporté d'urgence à l'hôpital», a-t-il raconté au Global News.

Avec un pancréas et des reins qui ne fonctionnaient plus, M. Mathieu a dû être réanimé à deux reprises en deux jours par le personnel soignant de l’hôpital de Prince Albert. Puis, lors de son transfert en hélicoptère vers l’hôpital St Paul à Saskatoon, son cœur a de nouveau cessé de battre. Il est tombé dans le coma pendant trois semaines avant de se réveiller, un miracle selon les médecins.

Mais alors qu’il semblait aller mieux, Darren Mathieu a fait un quatrième arrêt cardiaque.

«La chose qui était différente [cette fois-ci], c'est [que] je me souviens de ce qui s'est passé après ma mort. C'est alors que j'ai découvert que tout était vrai ce qu'ils disent à propos de la mort. [...] quand je me suis réveillé, j'étais dans ce très grand champ blanc, où je flottais, et il y avait des ombres tout autour de moi», a-t-il mentionné.

«Quand j'ai regardé vers la fin, il y avait un tunnel vers lequel tout le monde flottait [...] Toute la scène était tranquille et très paisible. Tout à coup, quelqu'un, je ne sais qui, m'a dit de faire demi-tour. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu ses mains venir vers moi [...] J'ai regardé les mains et j'ai dit "Je n'ai pas encore fini" et j'ai tendu la main vers les mains», a-t-il ajouté.

Depuis cette expérience de mort imminente, Darren Mathieu reprend tranquillement du mieux, mais vit encore des séquelles de son passage à l’hôpital il y a deux ans et demi.