Six jours de course: une Canadienne complète l’ultra-marathon le «plus difficile sur Terre»

Une quadragénaire d’Ottawa a parcouru 250 km sous le soleil tapant du désert du Sahara après avoir failli abandonner après six jours de course et seulement 12 kilomètres restants.

«Il faisait si chaud, si chaud, et j’étais extrêmement fatiguée. Alors, j'ai craqué. Et j'ai commencé à pleurer et à sangloter à l'ombre d'une voiture médicale», a témoigné l’Ontarienne Karina Ragalie, 46 ans, au Ottawa Citizen lundi.

La quadragénaire, qui prenait part au Marathon de Sables, un ultra-marathon de 250 km surnommé «la course à pied la plus difficile sur Terre» puisqu’elle se déroule sous le soleil tapant de Ouarzazate au Maroc, où les températures peuvent atteindre entre 45 et 60°C durant la journée, a souligné le média anglophone.

La course, qui se tenait du 21 avril au 1er mai dernier, comptait 1128 coureurs au départ, qui devaient transporter eux-mêmes leurs eau, nourriture sèche, trousse de premiers soins – dont une pompe à venin–, vêtements et papier de toilette.

Mais de ce nombre, seulement 765 coureurs sont parvenus à la ligne d’arrivée. C'est grâce aux encouragements du personnel médical et à deux autres coureuses que la femme a trouvé l'énergie pour les 12 kilomètres restants.

«Le Marathon Des Sables est peut-être à 60 ou 70 % physique, et le reste, c’est mental», a précisé la coureuse, qui a commencé à courir seulement quatre ans plus tôt, après avoir promis à sa patronne de l’époque de parcourir un 5 kilomètres avec elle.

«J'ai l'impression que tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement [mais] il faut avoir une forte volonté pour l'entraînement, car c'est long», a-t-elle ajouté, selon le Ottawa Citizen.