Subventions aux OBNL: Montréal doit se questionner sur leur encadrement, croit la VG

La Ville de Montréal doit se questionner sur le volume d’informations demandées aux OBNL pour l’attribution de subventions afin de mieux assurer leur encadrement, juge la vérificatrice générale.

Dans son rapport rendu public lundi, la vérificatrice générale Michèle Galipeau avançait que la Ville ne fait pas un suivi assez serré de l’argent qu’elle octroie aux organismes à but non lucratif (OBNL). Elle reprochait notamment que des critères ne sont pas analysés ou définis.

«On ne suit pas tous les éléments des encadrements que la Ville s’était donnés», a-t-elle souligné devant le conseil municipal, mardi.

À titre d’exemple, Mme Galipeau signalait qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir cinq critères à appliquer pour une subvention si seulement trois sont examinés.

«Il faut comprendre aussi que pour moi, si on demande la documentation aux OBNL, il faut la regarder parce qu’elle est nécessaire, a-t-elle précisé. Si on demande des choses aux OBNL, mais que finalement on ne fait pas l’analyse, il va falloir se questionner sur ce qu’on demande.»

La vérificatrice a rappelé que la mise en place de critères rigoureux est primordiale. «On ne veut pas s’associer à des OBNL qui sont problématiques en termes de gestion ou de survie et qui ne rendront pas le service aux citoyens», a-t-elle expliqué.

De son côté, la présidente du comité exécutif de la Ville et responsable des finances a tenu à signaler que les audits ont été réalisés en 2020 et 2021, soit en pleine période de pandémie.

«C’est une période qui a été marquée par des mesures d’exception, par la réaffectation de plusieurs ressources, par le déploiement de nouveaux programmes qui se voulaient plus agiles ainsi qu’une volonté de distribuer rapidement les contributions financières octroyées par la Ville», a précisé Dominique Ollivier lors d’un point de presse en après-midi.

Elle a tout de même assuré que la Ville va vérifier de plus près les processus employés.

«On va regarder tout ça dans les prochains mois, on a 90 jours pour réagir à son rapport», a indiqué Mme Ollivier.