«Temps de chien»: François Bellefeuille conjugue plusieurs passions dans sa première série

François Bellefeuille s’éclate dans sa comédie Temps de chien, qu’il a coécrite, produite, et dans laquelle il défend le rôle principal, celui du vétérinaire Antoine Meilleur.

Le tournage, qui bat son plein dans la région de Montréal, débarquera dans une semaine aux Îles-de-la-Madeleine, où le personnage Bellefeuille s’exile. Comme Sébastien Khoury, l’animateur de l’émission Les poilus, Antoine est une vedette du petit écran, en plus d’être le Ricardo des produits pour animaux. Un jour, il est mêlé à un scandale – secret à ce stade-ci – qui ébranle les colonnes de son petit empire. Rassurez-vous, ce n’est pas un scandale sexuel, a juré le producteur Guillaume Lespérance, mardi, sur le plateau à Boucherville, au sud de Montréal.

Pour se sortir de la tempête qui fait rage, Antoine trouve donc refuge aux Îles pour quelques semaines, qui se transforment en été. Il y fait notamment la rencontre d’Armand Lapierre (Gaston Lepage), un vétérinaire un brin vlimeux et de la vieille école.

Aux Îles, un vétérinaire ne se contente pas de soigner pitou et minou, il doit aussi se salir les mains à la ferme quand une vache vêle, par exemple, ce qui met la table pour toutes sortes de situations comiques.

François Bellefeuille a dit à l’Agence QMI qu’il s’est inspiré de ce qu’il connaît bien et d’univers qui le fascinent pour signer sa première comédie dramatique, soit le monde vétérinaire, l’humour, la télé et les Îles-de-la-Madeleine, lui qui possède une demeure dans l’archipel depuis bientôt six ans. Des scènes seront d’ailleurs tournées chez lui.

«C’est un rêve de carrière de faire une série télé. Ça touche au milieu vétérinaire que j’ai exercé à temps plein pendant six ans et à temps partiel pendant quatre-cinq ans durant l’École de l’humour. C’était sécurisant pour moi d’aller en terrain connu comme c’est la première fois que j’écris une série télé. Je n’ai pas besoin de faire de recherches», a souligné François Bellefeuille, qui a jonglé avec l’histoire de son personnage pendant la pandémie, alors qu’il se trouvait justement dans sa maison des Îles.

«J’étais extrêmement stressé au début [du tournage], mais là, ça va super bien. J’ai commencé à voir des images, je trouve ça le “fun”, le “casting” est parfait. J’aime l’idée de mixer une comédie dramatique avec une histoire qui est passionnante et qu’on suit.»

Depuis le début du tournage sous la houlette du réalisateur François St-Amant, l’humoriste-comédien-scénariste a eu à aider l’équipe avec les animaux, notamment une vache «un peu énervée» et peu collaboratrice, a raconté Guillaume Lespérance.

Mardi, les médias ont pu assister au tournage d’une scène entre Antoine Meilleur et Manon (Nathalie Breuer), son amie et partenaire d’affaires, alors que cette dernière a l’esprit à la fête à la suite de la signature d’un contrat d’émission. C’était le dernier jour de tournage de la comédienne, qui, émue, a qualifié son personnage de «requin», parlant d’un «bonbon» pour elle.

Gaston Lepage joue dans cinq épisodes. Il campe le vétérinaire alcoolo Armand Lapierre, un gars des îles qui est bien heureux d’avoir enfin de la relève, mais qui est peu enclin à moderniser sa pratique.

«C’est un bizarre de personnage qui s’ennuyait d’avoir des vacances. C’est tout un moineau. C’est très plaisant à jouer. François Bellefeuille m’a offert le rôle directement, sans audition. J’ai lu les 12 épisodes et je voulais absolument embarquer dans le projet», a révélé le comédien vétéran.

Émilie Bibeau, elle, se glisse dans la peau de la femme d’Antoine, Kim, une psychologue spécialisée dans les thérapies de couple. «C’est la partie plus terre-à-terre du couple, elle désamorce beaucoup Antoine, qui est stressé de nature», a-t-elle mentionné.

François Bellefeuille coécrit Temps de chien avec Olivier Thivierge et c’est A Média qui produit. Les 12 épisodes seront versés sur ICI TOU.TV EXTRA durant la saison 2023-2024.