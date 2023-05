Une autre victoire pour cet espoir danois du CH au Mondial de hockey

Soutenu par quatre buts de ses coéquipiers en troisième période, le gardien Frederik Dichow a signé un troisième gain en autant de matchs au Championnat du monde de hockey, permettant au Danemark de l’emporter 6 à 2 contre l’Autriche, mardi, à Tampere, en Finlande.

Le choix de cinquième tour du Canadien de Montréal au repêchage de 2019 a stoppé 19 tirs pour aider les siens à demeurer invaincus dans ce tournoi; les Scandinaves avaient précédemment défait la Hongrie et la France.

L’attaquant des Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers a bien fait avec un but et une mention d’aide. Il a d’ailleurs ouvert le pointage grâce à son quatrième filet de la compétition inscrit à mi-chemin de l’engagement initial.

«Je vais être heureux aussi longtemps que nous continuons à gagner. Ça ne veut absolument rien dire si tu touches la cible dans une cause perdante», a déclaré Ehlers, dont les propos ont été rapportés par le site web du tournoi.

L’ancien de la Ligue nationale Nicklas Jensen a également enfilé l’aiguille pour les vainqueurs, qui ont rendez-vous avec les Allemands, jeudi.

La Suisse au sommet du groupe B

Après trois matchs, la Suisse est toujours invaincue dans cette prestigieuse compétition.

La formation helvète a défait le Kazakhstan 5 à 0 mardi, reprenant ainsi le premier échelon du classement du Groupe B au Canada. Les Suisses ont dorénavant amassé neuf points, alors que le l’unifolié en compte huit. Les Canadiens n’ont pas subi la défaite, mais ils ont laissé partir un point en l’emportant en tirs de barrage contre la Slovaquie lundi.

Contre les Kazakhs, Damien Riat et Fabrice Herzog ont chacun amassé un but et une mention d’aide. Les autres buteurs des gagnants ont été Nino Niederreiter, Romain Loeffel et Tobias Geisser.

Devant le filet, Leonardo Genoni a repoussé les 13 rondelles envoyées dans sa direction

En bref

Dans un duel du groupe B présenté à Riga, en Lettonie, la Norvège a vaincu la Slovénie au compte de 1 à 0. Henrik Haukeland a réalisé 18 arrêts pour signer le blanchissage.

Plus tard en journée dans le groupe A, Istvan Bartalis a fait mouche en prolongation pour permettre à la Hongrie de vaincre la France 3 à 2.