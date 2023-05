Une Tour du Port de Montréal flambant neuve pour zieuter la silhouette céleste du centre-ville ouvrira le 27 mai: «Le Journal» l’a visitée pour vous

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un quai à hauteur de fleuve où on peut se tremper l’orteil, un observatoire circulaire sur Montréal et sur ses environs, une cage de verre où marcher sur un plancher transparent de 55 mètres (vertige garanti), des ballons musicaux suspendus conçus avec l’Orchestre Métropolitain, des bornes de réalité augmentée et des «bouées sentinelles» robots: voici quelques-unes des nouveautés entourant la Tour du Port de Montréal qui accueillera bientôt ses premiers visiteurs.

Lundi, le Port de Montréal illuminait sa tour de 65 mètres enfin prête après un long chantier au bout du Grand Quai (que nos lecteurs plus âgés connaissent sous le nom de jetée Alexandra). Les visites pour le public seront possibles dès le 27 mai.

Je suis allé visiter cette nouvelle attraction touristique qui deviendra peut-être la toute première que feront les voyageurs qui arrivent en bateau de croisière et qui débarquent sur le Grand Quai.

«Perché ici, on aperçoit les joyaux architecturaux de Montréal, les trois ponts, Habitat 67, le silo numéro 5, le bateau spa Bota Bota, la silhouette du centre-ville, le stade... on a enfin une vue d’ensemble circulaire à partir du Port!», se réjouit l’architecte Sonia Gagné, la conceptrice de l’édifice.

Pour Le Journal, j’avais accompagné Mme Gagné sur le chantier de «sa» tour il y a un an et demi.

Face à face inédit

Même pour un Montréalais blasé qui pense avoir tout vu de Montréal, voici une nouvelle perspective qui permet un face-à-face saisissant avec les gratte-ciel de la métropole.

Une fois à l’étage supérieur de la tour, on aperçoit même la croix du mont Royal par-dessus le centre-ville.

Dans la Tour, de nombreux pointeurs indiquent les monuments... à 360 degrés.

«C’est comme le Big Bus Tour sans rouler, ça permet une appréciation complète de la ville sans se déplacer et sans empreinte carbone», me dit Martin Imbleau, le PDG de l’Autorité portuaire.

«C’est quelque chose d’exceptionnel pour nous en tant qu’administration portuaire de lancer une grande attraction touristique qui vise autant les gens d’ici que les voyageurs.»

Depuis son illumination lundi soir, sans doute peut-on maintenant apercevoir la Tour du Port de nuit à partir des ponts Jacques-Cartier et Samuel-de-Champlain.

Joël Lemay / Agence QMI

Bouées sentinelles

Au rez-de-chaussée de la Tour, qui est plutôt un «rez-de-quai», trois étranges engins en forme de grosses quilles circulent dans le vestibule d’accueil.

«Ce sont nos bouées sentinelles, des robots qui se déplacent et dont les visages montrent des émotions», m’explique le directeur du Grand Quai, Philippe Bertout.

Clairement, ces machines cocasses ne manqueront pas d’amuser les enfants et de nourrir Instagram.

Au niveau de l’Observatoire, des bornes interactives permettent de révéler le contenu de 18 ballons mystères numérotés en faisant apparaître des images typiques de Montréal ou du Port sur les écrans dont on les rapproche.

Suspendus à un système de poulies mécaniques qui les hissent quand on les pousse, de grands ballons émettent une «symphonie» conçue par l’Orchestre Métropolitain quand ils se heurtent.

«Les enfants peuvent taper dessus, pas de problème!» rigole M. Bertout.

Un magnifique escalier en colimaçon en chêne blanc et en laiton mène de l’observatoire principal jusqu’à l’étage supérieur où, à 55 mètres du sol, on peut marcher sur un plancher transparent... si on n’a pas trop le vertige bien sûr.

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Activités au Grand Quai

Le Grand Quai comporte un musée d’interprétation maritime gratuit et un parc qui sera, dit-on, régulièrement animé pendant l’été.

Une partie du quai descend jusqu’au niveau de l’eau et devient par moment inondable. On peut donc s’y tremper les orteils.

«Les familles peuvent venir ici dans le parc pour pique-niquer, visiter le musée et la Tour», résume M. Bertout.

Le Grand Quai et sa Tour ne manquent pas d’ambition. Le grand public sera-t-il au rendez-vous?

À noter que pour sa première fin de semaine d’activité les 27 et 28 mai, les visites seront gratuites.

Par la suite, l’entrée sera de 15$ par adulte.

Des forfaits familiaux seront offerts.

Joël Lemay / Agence QMI