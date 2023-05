Valérie Plante «énormément préoccupée» par un moratoire d’inspection des pompiers

La mairesse Valérie Plante a reconnu qu’elle était préoccupée par la pause qui avait été prise par les pompiers de Montréal pour appliquer la réglementation sur les sorties de secours des bâtiments dès 2018.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) aurait mis fin à ce moratoire dans les jours qui ont suivi l’incendie d’un bâtiment patrimonial dans le Vieux-Montréal, qui avait fait sept morts et neuf blessés le 16 mars dernier, rapportait lundi le Globe and Mail.

Selon des documents obtenus par le média, cette suspension avait empêché l’examen de la sécurité de cet édifice.

Lors du conseil municipal de mardi, Mme Plante a confirmé qu’un moratoire avait été mis en place. Cette information lui a été transmise après des appels faits auprès de la haute direction du SIM après les révélations de la veille.

Ce moratoire a été demandé «après que le DPCP ait exigé au SIM que certaines inspections ne permettaient pas d’avoir une preuve suffisante en cours», a-t-elle expliqué.

La mairesse a cependant indiqué que le moratoire n’aurait pas été levé après l’incendie tragique en mars.

«L’information que j’ai en date d’aujourd’hui, c’est que [le moratoire] a été levé en 2021», a-t-elle souligné.

Mme Plante a assuré qu’elle souhaitait faire la lumière sur cette situation. «Nous aussi, quand on a eu ces informations [lundi], ça nous a énormément préoccupés», a-t-elle soutenu.

De son côté, le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, a qualifié la situation de «vraiment grave».

La direction réagit

Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, assure qu’«il n’y a jamais eu de moratoire en place».

«On a quand même maintenu certaines activités pour essayer de ramener la conformité de ces bâtiments, mais lorsque ça dépasse un certain niveau de complexité, dans la cote de construction, on avait besoin de rehausser le niveau de formation de nos agents techniques et pousser notre niveau de collaboration avec la RBQ pour que l’ensemble de l’œuvre fonctionne [et] pour ramener le bâtiment en conformité», a-t-il dit en marge d’une conférence de presse.