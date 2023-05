CHOQUETTE (LEMIEUX)

Jeannine



1929 - 2023

De Sainte-Anne-des-Plaines, le 14 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeannine Lemieux Choquette, épouse de feu M. Léonel Choquette.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants Marie-Josée (Normand) et Pascal (Nancy), ses petits-enfants Gabriel, Catherine et Rosalie, ainsi que d'autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 9h00 à 12h00 à la :





173 BOULEVARD SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6