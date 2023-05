BOUCHARD (née Côté), Dolorès



Le 11 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Dolorès Côté, épouse de feu Léo-Gaston Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses filles Anne et Myriam (Alain), son frère Jean-Noël, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 21 mai de 17h à 21h ainsi que le lundi 22 mai de 9h à 9h45 à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu le lundi 22 mai à 10h30 en la cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, Longueuil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil.La famille désire remercier de tout coeur le précieux personnel de soutien à domicile du CLSC Simonne Monet-Chartrand et du Centre de jour du CHSLD Mgr Coderre pour leur bienveillance, leur dévouement et leurs bons soins.