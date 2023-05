NOREAU, Francine



À la Maison Victor-Gadbois, le 12 mai 2023, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Francine Noreau, conjointe de M. Jean Cadotte.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Myriam (Alain Sirois), Guillaume (Jenna Randazzo) et Arianne, sa soeur Sylvie et ses frères Martin (Isabelle) et Stéphane (Annie), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 19 mai 2023 de 14h à 17h, 19h à 21h et le samedi 20 mai 2023 de 9h à 12h au:549, RUE SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le samedi 20 mai 2023 à 12h en la chapelle du complexe et de là au cimetière de Boucherville.La famille remercie le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour tous les bons soins prodigués à Mme Noreau.