2e saison de «Bête noire»: Charlotte Aubin joue une mère qui empoisonne ses enfants

Charlotte Aubin, Mickaël Gouin, Stéphane Jacques et Agathe Ledoux se glissent dans la peau des membres d’une famille touchée par un drame épouvantable dans la 2e saison de la série Bête noire, qui ramène la psychiatre Éliane Sirois, jouée par Sophie Cadieux, et le sergent-détective Boisvert, campé par Martin Dubreuil.

Il ne s’agit pas de la suite de la première mouture, décorée aux Gémeaux du prix de la meilleure série dramatique, mais bien d’un tout nouveau récit dans lequel Pascale (Charlotte Aubin), une mère de 32 ans, empoisonne ses deux enfants. Madeleine (Agathe Ledoux), 7 ans, survit, mais son jeune frère Henri, 4 ans, meurt. Pascale, qui vient de se séparer de son conjoint (Mickaël Gouin) peut être vue comme une femme jalouse et abandonnée ayant voulu se venger. Mais le portrait est beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait.

La psychiatre Éliane Sirois (Sophie Cadieux), le sergent-détective Boisvert (Martin Dubreuil), qui reprend du service pour élucider cette affaire, et l’avocate de la défense Me Michelle Simon (Sharon James) font équipe pour comprendre l’inexplicable, a-t-on détaillé dans un communiqué, mercredi.

MOSAÏQUE FOURNIE PAR CORUS

La distribution est complétée par Francesca Bárcenas, Jade Barshee, Jocelyn Blanchard, Sophie Bourgeois, Emi Chicoine, Claude Despins, Pascale Desrochers, Léa Girard Nadeau, Sharon Ibgui, Cassandra Latreille, Jean-Sébastien Lavoie, Anik Lefebvre, Benoit McGinnis, Pascale Montpetit, Julie Roussel et Cynthia Wu-Maheux.

Le tournage des six nouveaux épisodes s’est amorcé le week-end dernier dans le Grand Montréal. C’est Louis Bélanger qui est aux commandes du plateau jusqu’à la mi-juillet.

«C’est un plaisir de prendre le relais de Sophie Deraspe, qui avait réalisé une magnifique première saison, et d’adapter le scénario de Patrick Lowe et d’Annabelle Poisson. Une fois de plus, les auteurs abordent un sujet grave, riche en émotions. Ils nous obligent, comme spectateurs, à nous questionner à propos d’enjeux sur lesquels il n’est pas si simple de prendre position. Les dialogues sont justes et les situations, complexes. Et grâce à la distribution que nous avons réunie, l’ensemble se déploiera dans une grande humanité», a dit le réalisateur.

Produite par Encore Télévision, la deuxième saison de Bête noire sera présentée au printemps 2024 sur Séries Plus. La première saison est disponible en ligne et en vidéo sur demande jusqu’au 25 août. Elle peut aussi être louée sur Vimeo.