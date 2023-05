BUJOLD, Hélène



À La Prairie, le 11 mai 2023, à l'âge de, est décédée Hélène Bujold, épouse de feu René Bouthillette.Elle était la mère de Lise (Serge), Serge (Laura), Réal (Nicole), Alain (Francine), Michèle (Yves) et Lucie. Elle laisse également dans le deuil seize petits-enfants, trente-deux arrière-petits-enfants et neuf arrière-arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et amis le dimanche 21 mai de 18h à 21h au:425 CH. ST-JEANLA PRAIRIE, QC, J5R 2K8www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu à l'église de La Nativité à La Prairie, le lundi 22 mai à 11h.